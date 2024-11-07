https://ria.ru/20241107/investitsii-1982498222.html

Инвестиции в основной капитал Подмосковья могут вырасти до 3,5 трлн рублей

Инвестиции в основной капитал Подмосковья могут вырасти до 3,5 трлн рублей - РИА Новости, 07.11.2024

Инвестиции в основной капитал Подмосковья могут вырасти до 3,5 трлн рублей

Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья может увеличиться до 3,5 триллиона рублей к 2030 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:39

2024-11-07T19:39

2024-11-07T19:39

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья может увеличиться до 3,5 триллиона рублей к 2030 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Московской области. В четверг в Московской областной думе состоялись публичные слушания по проекту бюджета Подмосковья на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "У нас три ключевых целевых ориентира: увеличение объема инвестиций, создание новых рабочих мест для жителей и пополнение бюджета налогами. В этом году мы планируем достичь показателя роста объема инвестиций в основной капитал в размере 1,7 триллиона рублей. К 2027 планируем достичь показателя в 2,4 триллиона рублей, а к 2030 году мы стремимся увеличить этот объем до 3,5 триллиона рублей", — сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что основными источниками дохода бюджета региона традиционно являются налоги от бизнеса, предпринимательства и промышленности. Эти средства позволяют реализовывать важные социальные программы для жителей региона. Поэтому задача на ближайшие годы — увеличить объем инвестиций в основной капитал. В первом полугодии 2024 года объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 миллиарда рублей. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года инвестиции в основной капитал региона составили 575 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241107/gospodderzhka-1982463380.html

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московская область (подмосковье), московская областная дума