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Ингушетия сократила кредиторскую задолженность почти на 400 млн рублей - РИА Новости, 07.11.2024
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Республика Ингушетия
 
12:30 07.11.2024 (обновлено: 13:04 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/ingushetiya-1982398406.html
Ингушетия сократила кредиторскую задолженность почти на 400 млн рублей
Ингушетия сократила кредиторскую задолженность почти на 400 млн рублей - РИА Новости, 07.11.2024
Ингушетия сократила кредиторскую задолженность почти на 400 млн рублей
Власти Ингушетии в этом году сократили просроченную кредиторскую задолженность почти на 400 миллионов рублей, по состоянию на 1 октября она составляет 1,4... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:30
2024-11-07T13:04
республика ингушетия
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии в этом году сократили просроченную кредиторскую задолженность почти на 400 миллионов рублей, по состоянию на 1 октября она составляет 1,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба главы региона. "В Ингушетии по итогам третьего квартала просроченная кредиторская задолженность регионального бюджета перед федеральным центром снизилась на 378,4 миллиона рублей. По информации регионального министерства финансов, по итогам третьего квартала оставшийся долг составляет 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что сокращению долга способствовали мероприятия по оздоровлению государственных финансов республики. В результате принятых мер по повышению доходной базы республиканского бюджета удалось обеспечить прирост налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, регулярно проводилась оценка эффективности использования выделяемых учреждениям средств. "Проблема возникновения и погашения кредиторской задолженности является одной из самых острых. Особенно когда она возникает в условиях крайне сложной экономической ситуации и при недостаточном финансировании. Нам пришлось приложить много усилий, чтобы стабилизировать ситуацию. Принятые нами меры сделали эту задачу успешной, мы смогли значительно снизить долговую нагрузку на бюджет. Хочу подчеркнуть, что во многом на это повлияла поддержка правительства России", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов

Ингушетия сократила кредиторскую задолженность почти на 400 млн рублей

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРеспублика Ингушетия, город Назрань
Республика Ингушетия, город Назрань - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Республика Ингушетия, город Назрань . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии в этом году сократили просроченную кредиторскую задолженность почти на 400 миллионов рублей, по состоянию на 1 октября она составляет 1,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"В Ингушетии по итогам третьего квартала просроченная кредиторская задолженность регионального бюджета перед федеральным центром снизилась на 378,4 миллиона рублей. По информации регионального министерства финансов, по итогам третьего квартала оставшийся долг составляет 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что сокращению долга способствовали мероприятия по оздоровлению государственных финансов республики. В результате принятых мер по повышению доходной базы республиканского бюджета удалось обеспечить прирост налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, регулярно проводилась оценка эффективности использования выделяемых учреждениям средств.
"Проблема возникновения и погашения кредиторской задолженности является одной из самых острых. Особенно когда она возникает в условиях крайне сложной экономической ситуации и при недостаточном финансировании. Нам пришлось приложить много усилий, чтобы стабилизировать ситуацию. Принятые нами меры сделали эту задачу успешной, мы смогли значительно снизить долговую нагрузку на бюджет. Хочу подчеркнуть, что во многом на это повлияла поддержка правительства России", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
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