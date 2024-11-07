https://ria.ru/20241107/gruziya-1982421367.html

Лидеры Франции, Германии и Польши призвали расследовать выборы в Грузии

Лидеры Франции, Германии и Польши призвали расследовать выборы в Грузии - РИА Новости, 07.11.2024

Лидеры Франции, Германии и Польши призвали расследовать выборы в Грузии

Лидеры Франции, Германии и Польши в совместном заявлении призвали к проведению прозрачных расследований в связи с сообщениями о возможных нарушениях на... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:00

2024-11-07T14:00

2024-11-07T14:00

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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Лидеры Франции, Германии и Польши в совместном заявлении призвали к проведению прозрачных расследований в связи с сообщениями о возможных нарушениях на парламентских выборах в Грузии. "Мы призываем провести быстрое и прозрачное расследование всех жалоб и пролить свет на нарушения, о которых сообщалось, и мы внимательно изучим окончательный доклад международной наблюдательной миссии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Елисейского дворца. Лидеры стран также призвали к открытому диалогу между политическими силами в Грузии и организациями гражданского общества. "Если Грузия не изменит курс, продемонстрировав конкретные усилия по проведению реформ, в частности, отменив свое недавнее законодательство, противоречащее европейским ценностям и принципам, мы не сможем поддержать открытие переговоров с этой страной о вступлении в ЕС", - сказано в тексте. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и "О прозрачности иностранного влияния" также известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их. В октябре Еврокомиссия в регулярном отчете по прогрессу стран-кандидатов в Евросоюз сообщила, что процесс членства Грузии в ЕС "фактически остановлен" и призвала Тбилиси провести всеобъемлющую избирательную реформу. Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС в декабре 2023 года. При этом сам по себе этот статус, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20241028/nato-1980487992.html

https://ria.ru/20241030/mid-1980924195.html

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981432424.html

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в мире, грузия, россия, тбилиси, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе, еврокомиссия