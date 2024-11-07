Рейтинг@Mail.ru
Лидеры Франции, Германии и Польши призвали расследовать выборы в Грузии - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/gruziya-1982421367.html
Лидеры Франции, Германии и Польши призвали расследовать выборы в Грузии
Лидеры Франции, Германии и Польши призвали расследовать выборы в Грузии - РИА Новости, 07.11.2024
Лидеры Франции, Германии и Польши призвали расследовать выборы в Грузии
Лидеры Франции, Германии и Польши в совместном заявлении призвали к проведению прозрачных расследований в связи с сообщениями о возможных нарушениях на... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:00
2024-11-07T14:00
в мире
грузия
россия
тбилиси
саломе зурабишвили
евросоюз
обсе
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981829896_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_657ab1ee7a1797ab9241257a14826b1b.jpg
ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Лидеры Франции, Германии и Польши в совместном заявлении призвали к проведению прозрачных расследований в связи с сообщениями о возможных нарушениях на парламентских выборах в Грузии. "Мы призываем провести быстрое и прозрачное расследование всех жалоб и пролить свет на нарушения, о которых сообщалось, и мы внимательно изучим окончательный доклад международной наблюдательной миссии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Елисейского дворца. Лидеры стран также призвали к открытому диалогу между политическими силами в Грузии и организациями гражданского общества. "Если Грузия не изменит курс, продемонстрировав конкретные усилия по проведению реформ, в частности, отменив свое недавнее законодательство, противоречащее европейским ценностям и принципам, мы не сможем поддержать открытие переговоров с этой страной о вступлении в ЕС", - сказано в тексте. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и "О прозрачности иностранного влияния" также известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их. В октябре Еврокомиссия в регулярном отчете по прогрессу стран-кандидатов в Евросоюз сообщила, что процесс членства Грузии в ЕС "фактически остановлен" и призвала Тбилиси провести всеобъемлющую избирательную реформу. Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС в декабре 2023 года. При этом сам по себе этот статус, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20241028/nato-1980487992.html
https://ria.ru/20241030/mid-1980924195.html
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981432424.html
грузия
россия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981829896_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_117b0207a7927ef02345e7eed52c2afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, тбилиси, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе, еврокомиссия
В мире, Грузия, Россия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, ОБСЕ, Еврокомиссия
Лидеры Франции, Германии и Польши призвали расследовать выборы в Грузии

Лидеры Франции, Германии и Польши призвали к расследованиям выборов в Грузии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Лидеры Франции, Германии и Польши в совместном заявлении призвали к проведению прозрачных расследований в связи с сообщениями о возможных нарушениях на парламентских выборах в Грузии.
"Мы призываем провести быстрое и прозрачное расследование всех жалоб и пролить свет на нарушения, о которых сообщалось, и мы внимательно изучим окончательный доклад международной наблюдательной миссии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Елисейского дворца.
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке после парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В НАТО призвали расследовать сообщения о нарушениях на выборах в Грузии
28 октября, 13:12
Лидеры стран также призвали к открытому диалогу между политическими силами в Грузии и организациями гражданского общества.
"Если Грузия не изменит курс, продемонстрировав конкретные усилия по проведению реформ, в частности, отменив свое недавнее законодательство, противоречащее европейским ценностям и принципам, мы не сможем поддержать открытие переговоров с этой страной о вступлении в ЕС", - сказано в тексте.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Народ Грузии сделал выбор, несмотря на давление Запада, заявил МИД России
30 октября, 14:58
Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и "О прозрачности иностранного влияния" также известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их.
В октябре Еврокомиссия в регулярном отчете по прогрессу стран-кандидатов в Евросоюз сообщила, что процесс членства Грузии в ЕС "фактически остановлен" и призвала Тбилиси провести всеобъемлющую избирательную реформу.
Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС в декабре 2023 года. При этом сам по себе этот статус, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Президент Грузии совершила государственное преступление, заявил Медведев
1 ноября, 20:44
 
В миреГрузияРоссияТбилисиСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзОБСЕЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала