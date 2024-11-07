Рейтинг@Mail.ru
Шойгу прокомментировал итоги выборов в Грузии - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 07.11.2024 (обновлено: 14:01 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/gruziya-1982389292.html
Шойгу прокомментировал итоги выборов в Грузии
Шойгу прокомментировал итоги выборов в Грузии - РИА Новости, 07.11.2024
Шойгу прокомментировал итоги выборов в Грузии
Запад и прикормленные им неправительственные организации бесцеремонно вмешивались в ход парламентских выборов в Грузии, но на этот раз деструктивные силы,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:49
2024-11-07T14:01
в мире
россия
грузия
сергей шойгу
парламентские выборы в грузии — 2024
молдавия
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980262761_0:0:1109:625_1920x0_80_0_0_bc9e9509341eec23dfdd29703c4d255c.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Запад и прикормленные им неправительственные организации бесцеремонно вмешивались в ход парламентских выборов в Грузии, но на этот раз деструктивные силы, отработавшие политический заказ Вашингтона и Брюсселя, потерпели неудачу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Серьезным испытаниям на прочность подверглась Грузия. Все мы стали свидетельствами бесцеремонного вмешательства стран Запада и прикормленных им неправительственных организаций в избирательный процесс. Но в этот раз деструктивные силы, отработавшие политический заказ Вашингтона и Брюсселя, потерпели неудачу", - сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве. Шойгу коснулся и итогов недавнего референдума по евроинтеграции в Молдавии. "В октябре ее народ однозначно высказался против отмены принципа нейтралитета в конституции. Только откровенные махинации при голосовании смогли обеспечить результат, которые требовали западные спонсоры", - отметил он. Шойгу напомнил, что для порядка 500 тысяч проживающих в РФ молдавских граждан были открыты только два избирательных участка и направлены всего 10 тысяч бюллетеней - якобы по соображениям безопасности. Хотя, по его словам, на недавних парламентских выборах в Узбекистане на территории РФ "спокойно и в полной безопасности" отработали 7 национальных участков и более 200 пунктов выездного досрочного голосования.И в Грузии, и в Молдавии "народ на себе ощутил последствия попытки поглощения Западом и сделал соответствующие выводы", заключил он.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
https://ria.ru/20241026/vybory-1980306285.html
россия
грузия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980262761_66:0:1026:720_1920x0_80_0_0_f51aa458504a40c0caf020aa7098339d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, грузия, сергей шойгу, парламентские выборы в грузии — 2024, молдавия, снг
В мире, Россия, Грузия, Сергей Шойгу, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Молдавия, СНГ
Шойгу прокомментировал итоги выборов в Грузии

Шойгу: деструктивные силы, вмешивавшиеся в выборы в Грузии, потерпели неудачу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Запад и прикормленные им неправительственные организации бесцеремонно вмешивались в ход парламентских выборов в Грузии, но на этот раз деструктивные силы, отработавшие политический заказ Вашингтона и Брюсселя, потерпели неудачу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Серьезным испытаниям на прочность подверглась Грузия. Все мы стали свидетельствами бесцеремонного вмешательства стран Запада и прикормленных им неправительственных организаций в избирательный процесс. Но в этот раз деструктивные силы, отработавшие политический заказ Вашингтона и Брюсселя, потерпели неудачу", - сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех
28 октября, 08:00
Шойгу коснулся и итогов недавнего референдума по евроинтеграции в Молдавии. "В октябре ее народ однозначно высказался против отмены принципа нейтралитета в конституции. Только откровенные махинации при голосовании смогли обеспечить результат, которые требовали западные спонсоры", - отметил он.
Шойгу напомнил, что для порядка 500 тысяч проживающих в РФ молдавских граждан были открыты только два избирательных участка и направлены всего 10 тысяч бюллетеней - якобы по соображениям безопасности. Хотя, по его словам, на недавних парламентских выборах в Узбекистане на территории РФ "спокойно и в полной безопасности" отработали 7 национальных участков и более 200 пунктов выездного досрочного голосования.
И в Грузии, и в Молдавии "народ на себе ощутил последствия попытки поглощения Западом и сделал соответствующие выводы", заключил он.
Сторонница правящей партии Грузинская мечта на митинге в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
"Такого не ждали". Сосед России удивил всех
26 октября, 23:56
 
В миреРоссияГрузияСергей ШойгуПарламентские выборы в Грузии — 2024МолдавияСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала