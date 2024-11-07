https://ria.ru/20241107/gruziya-1982389292.html

Шойгу прокомментировал итоги выборов в Грузии

Шойгу прокомментировал итоги выборов в Грузии - РИА Новости, 07.11.2024

Шойгу прокомментировал итоги выборов в Грузии

Запад и прикормленные им неправительственные организации бесцеремонно вмешивались в ход парламентских выборов в Грузии, но на этот раз деструктивные силы,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:49

2024-11-07T11:49

2024-11-07T14:01

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Запад и прикормленные им неправительственные организации бесцеремонно вмешивались в ход парламентских выборов в Грузии, но на этот раз деструктивные силы, отработавшие политический заказ Вашингтона и Брюсселя, потерпели неудачу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Серьезным испытаниям на прочность подверглась Грузия. Все мы стали свидетельствами бесцеремонного вмешательства стран Запада и прикормленных им неправительственных организаций в избирательный процесс. Но в этот раз деструктивные силы, отработавшие политический заказ Вашингтона и Брюсселя, потерпели неудачу", - сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве. Шойгу коснулся и итогов недавнего референдума по евроинтеграции в Молдавии. "В октябре ее народ однозначно высказался против отмены принципа нейтралитета в конституции. Только откровенные махинации при голосовании смогли обеспечить результат, которые требовали западные спонсоры", - отметил он. Шойгу напомнил, что для порядка 500 тысяч проживающих в РФ молдавских граждан были открыты только два избирательных участка и направлены всего 10 тысяч бюллетеней - якобы по соображениям безопасности. Хотя, по его словам, на недавних парламентских выборах в Узбекистане на территории РФ "спокойно и в полной безопасности" отработали 7 национальных участков и более 200 пунктов выездного досрочного голосования.И в Грузии, и в Молдавии "народ на себе ощутил последствия попытки поглощения Западом и сделал соответствующие выводы", заключил он.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

https://ria.ru/20241026/vybory-1980306285.html

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в мире, россия, грузия, сергей шойгу, парламентские выборы в грузии — 2024, молдавия, снг