https://ria.ru/20241107/grossi-1982405927.html

МАГАТЭ будет присутствовать на ЗАЭС, пока это необходимо, заявил Гросси

МАГАТЭ будет присутствовать на ЗАЭС, пока это необходимо, заявил Гросси - РИА Новости, 07.11.2024

МАГАТЭ будет присутствовать на ЗАЭС, пока это необходимо, заявил Гросси

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут присутствовать на ЗАЭС, а также на АЭС на Украине, пока это будет необходимо для... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:06

2024-11-07T13:06

2024-11-07T13:09

магатэ

украина

в мире

днепр (город)

энергодар

рафаэль гросси

безопасность

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ВЕНА, 7 ноя - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут присутствовать на ЗАЭС, а также на АЭС на Украине, пока это будет необходимо для предотвращения угроз, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Мы будем оставаться на этих объектах до тех пор, пока это будет необходимо, чтобы помочь предотвратить угрозу ядерной аварии, которая может повлечь серьезные последствия для здоровья людей и окружающей среды в Украине и за ее пределами. Поскольку ситуация с ядерной безопасностью остается крайне сложной, наши эксперты продолжают играть важнейшую стабилизирующую роль на всех этих объектах", - заявил Гросси, чье заявление приводится на сайте организации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241106/zaes-1982289632.html

украина

днепр (город)

энергодар

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магатэ, украина, в мире, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, безопасность