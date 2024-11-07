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Объем господдержки бизнеса увеличат в Подмосковье более чем на 50%
Объем господдержки бизнеса увеличат в Подмосковье более чем на 50% - РИА Новости, 07.11.2024
Объем господдержки бизнеса увеличат в Подмосковье более чем на 50%
Объем финансирования государственной программы "Предпринимательство" планируют увеличить более чем на 50% в Подмосковье в следующем году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:15
2024-11-07T17:15
2024-11-07T17:15
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Объем финансирования государственной программы "Предпринимательство" планируют увеличить более чем на 50% в Подмосковье в следующем году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В четверг в Московской областной Думе состоялись публичные слушания по проекту бюджета региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "В этом году плановый объем финансирования реализации госпрограммы "Предпринимательство" составляет 17,8 миллиарда рублей. В следующем году сумму планируется увеличить на 51% - до 26,9 миллиарда рублей. Основной объем средств – более 67% – будет направлен на создание индустриальной инфраструктуры для инвесторов: развитие территорий особых экономических зон и создание новых индустриальных парков", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она подчеркнула, что инфраструктурные вложения уже показали свою эффективность. Общее число резидентов ОЭЗ и индустриальных парков региона уже превышает 1700 компаний. Только с начала текущего года на эти площадки было привлечено более 80 новых резидентов, многие из которых реализуют проекты технологического суверенитета.
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московская область (подмосковье), московская областная дума, поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Объем финансирования государственной программы "Предпринимательство" планируют увеличить более чем на 50% в Подмосковье в следующем году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В четверг в Московской областной Думе
состоялись публичные слушания по проекту бюджета региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
"В этом году плановый объем финансирования реализации госпрограммы "Предпринимательство" составляет 17,8 миллиарда рублей. В следующем году сумму планируется увеличить на 51% - до 26,9 миллиарда рублей. Основной объем средств – более 67% – будет направлен на создание индустриальной инфраструктуры для инвесторов: развитие территорий особых экономических зон и создание новых индустриальных парков", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что инфраструктурные вложения уже показали свою эффективность. Общее число резидентов ОЭЗ и индустриальных парков региона уже превышает 1700 компаний. Только с начала текущего года на эти площадки было привлечено более 80 новых резидентов, многие из которых реализуют проекты технологического суверенитета.