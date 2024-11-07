https://ria.ru/20241107/gosizmena-1982383747.html
Появилось видео задержания жителя Мордовии, подозреваемого в госизмене
Появилось видео задержания жителя Мордовии, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 07.11.2024
Появилось видео задержания жителя Мордовии, подозреваемого в госизмене
Пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии предоставила видео задержания жителя республики, подозреваемого в госизмене за передачу Украине данных об... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:21
2024-11-07T11:21
2024-11-07T11:21
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. Пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии предоставила видео задержания жителя республики, подозреваемого в госизмене за передачу Украине данных об оборонных предприятиях республики и местах прохождения военных грузов. На оперативных кадрах демонстрируется, как сотрудники УФСБ бегут к остановленному ГИБДД автомобилю и задерживают, повалив на землю, мужчину, который с недоумением спрашивает: "Что случилось-то?". При осмотре у него обнаружили нож в чехле на поясе и несколько мобильных телефонов, а в автомобиле нашли пакет с 4 бутылками с зажигательной смесью. Ранее УФСБ Мордовии сообщило, что бывший заключенный подписал контракт с Минобороны и был направлен в зону проведения СВО. В декабре 2023 года он дезертировал из военного госпиталя и скрылся на территории Мордовии. Мужчина посредством мессенджеров установил сотрудничество с представителем запрещённого в России украинского вооруженного формирования и передавал противнику данные о предприятиях республики, исполняющих гособоронзаказ, и местах прохождения военных грузов через регион. Кроме того, в октябре 2024 года подозреваемый скрыто произвел фотосьемку пропускного пункта объекта Минобороны РФ, пути подхода к нему, подготовил зажигательные смеси для совершения диверсионно-террористических актов и намеревался заложить их в тайник вблизи учреждения. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), мужчина заключен под стражу.
https://ria.ru/20241029/it-spetsialist-1980652061.html
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Задержание жителя Мордовии, передававшего Украине данные об оборонных предприятиях региона
Кадры задержания жителя Мордовии, передававшего Украине данные об оборонных предприятиях региона.
При осмотре у него обнаружили нож в чехле на поясе и несколько мобильных телефонов, а в автомобиле нашли пакет с 4 бутылками с зажигательной смесью.
2024-11-07T11:21
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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гибдд мвд рф, безопасность
Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ГИБДД МВД РФ, Безопасность
Появилось видео задержания жителя Мордовии, подозреваемого в госизмене
ФСБ опубликовала видео задержания жителя Мордовии, подозреваемого в госизмене