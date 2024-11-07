https://ria.ru/20241107/gosizmena-1982383747.html

Появилось видео задержания жителя Мордовии, подозреваемого в госизмене

Появилось видео задержания жителя Мордовии, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 07.11.2024

Появилось видео задержания жителя Мордовии, подозреваемого в госизмене

Пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии предоставила видео задержания жителя республики, подозреваемого в госизмене за передачу Украине данных об... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:21

2024-11-07T11:21

2024-11-07T11:21

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

гибдд мвд рф

безопасность

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. Пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии предоставила видео задержания жителя республики, подозреваемого в госизмене за передачу Украине данных об оборонных предприятиях республики и местах прохождения военных грузов. На оперативных кадрах демонстрируется, как сотрудники УФСБ бегут к остановленному ГИБДД автомобилю и задерживают, повалив на землю, мужчину, который с недоумением спрашивает: "Что случилось-то?". При осмотре у него обнаружили нож в чехле на поясе и несколько мобильных телефонов, а в автомобиле нашли пакет с 4 бутылками с зажигательной смесью. Ранее УФСБ Мордовии сообщило, что бывший заключенный подписал контракт с Минобороны и был направлен в зону проведения СВО. В декабре 2023 года он дезертировал из военного госпиталя и скрылся на территории Мордовии. Мужчина посредством мессенджеров установил сотрудничество с представителем запрещённого в России украинского вооруженного формирования и передавал противнику данные о предприятиях республики, исполняющих гособоронзаказ, и местах прохождения военных грузов через регион. Кроме того, в октябре 2024 года подозреваемый скрыто произвел фотосьемку пропускного пункта объекта Минобороны РФ, пути подхода к нему, подготовил зажигательные смеси для совершения диверсионно-террористических актов и намеревался заложить их в тайник вблизи учреждения. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), мужчина заключен под стражу.

https://ria.ru/20241029/it-spetsialist-1980652061.html

https://ria.ru/20241101/gosizmena-1981341784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Мордовии, передававшего Украине данные об оборонных предприятиях региона Кадры задержания жителя Мордовии, передававшего Украине данные об оборонных предприятиях региона. При осмотре у него обнаружили нож в чехле на поясе и несколько мобильных телефонов, а в автомобиле нашли пакет с 4 бутылками с зажигательной смесью. 2024-11-07T11:21 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гибдд мвд рф, безопасность