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ФРГ направит помощь Киеву, несмотря на распад правительства, пишет Reuters - РИА Новости, 07.11.2024
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21:29 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/germaniya-1982525926.html
ФРГ направит помощь Киеву, несмотря на распад правительства, пишет Reuters
ФРГ направит помощь Киеву, несмотря на распад правительства, пишет Reuters - РИА Новости, 07.11.2024
ФРГ направит помощь Киеву, несмотря на распад правительства, пишет Reuters
Германия сможет передать Украине наибольшую часть из обещанной ранее помощи в размере 4 миллиардов евро в следующем году, несмотря на распад правящей коалиции... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:29
2024-11-07T21:29
в мире
германия
украина
олаф шольц
кристиан линднер
франк-вальтер штайнмайер
хдс/хсс
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Германия сможет передать Украине наибольшую часть из обещанной ранее помощи в размере 4 миллиардов евро в следующем году, несмотря на распад правящей коалиции ФРГ, который может повлиять на принятие бюджета на 2025 год, передает Reuters со ссылкой на источники. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц говорил о том, что на 2025 год правительством в рамках бюджета согласована помощь Киеву объемом в 4 миллиарда евро. "Германия сможет предоставить наибольшую часть из четырех миллиардов евро, обещанных Украине, даже если бюджет на 2025 год не сможет быть вовремя одобрен после распада коалиционного правительства... По большей части эти средства являются ассигнованными и по этой причине могут быть выплачены в рамках временного бюджета", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на четыре источника в бюджетном комитете. В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку. Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее, лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли в январе. Споры о госбюджете еще в прошлом году спровоцировали бюджетный кризис в стране. В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241107/sholts-1982451430.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, франк-вальтер штайнмайер, хдс/хсс
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Франк-Вальтер Штайнмайер, ХДС/ХСС
ФРГ направит помощь Киеву, несмотря на распад правительства, пишет Reuters

Reuters: Германия сможет передать Украине обещанную помощь в 2025 году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Германия сможет передать Украине наибольшую часть из обещанной ранее помощи в размере 4 миллиардов евро в следующем году, несмотря на распад правящей коалиции ФРГ, который может повлиять на принятие бюджета на 2025 год, передает Reuters со ссылкой на источники.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц говорил о том, что на 2025 год правительством в рамках бюджета согласована помощь Киеву объемом в 4 миллиарда евро.
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Вчера, 16:16
"Германия сможет предоставить наибольшую часть из четырех миллиардов евро, обещанных Украине, даже если бюджет на 2025 год не сможет быть вовремя одобрен после распада коалиционного правительства... По большей части эти средства являются ассигнованными и по этой причине могут быть выплачены в рамках временного бюджета", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на четыре источника в бюджетном комитете.
В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку.
Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее, лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли в январе.
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Вчера, 15:02
Споры о госбюджете еще в прошлом году спровоцировали бюджетный кризис в стране.
В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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