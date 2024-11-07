https://ria.ru/20241107/germaniya-1982477322.html

Наметившийся конец коалиции Шольца освободит Германию, заявили в АдГ

Наметившийся конец коалиции Шольца освободит Германию, заявили в АдГ - РИА Новости, 07.11.2024

Наметившийся конец коалиции Шольца освободит Германию, заявили в АдГ

Конец коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и "Зелёных" является освобождением для Германии, заявили... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:02

2024-11-07T18:02

2024-11-07T18:18

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германия

олаф шольц

кристиан линднер

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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Конец коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и "Зелёных" является освобождением для Германии, заявили сопредседатели партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла и Алиса Вайдель в соцсети X."Конец светофора (коалиция по цветам партий, ред.) - это освобождение для нашей страны. Конец самопровозглашенной "коалиции прогресса", которая большими шагами вела Германию к экономической пропасти, был более чем назревшим", - говорится в совместном заявлении лидеров АдГ на странице партии.Крупалла и Вайдель призвали к новому политическому началу "после нескольких месяцев застоя и бесчисленных сеансов эгоцентричной терапии", чтобы быстро вывести экономику страны и саму Германию из серьезного кризиса, в который она попала в результате "идеологизированной" политики СДПГ, "Зелёных" и СвДП."Канцлер Олаф Шольц должен сослужить стране последнюю службу и не медля запросить вотум доверия", - добавили политики.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета).Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.Споры о госбюджете еще в прошлом году спровоцировали бюджетный кризис в стране. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой и желание Шольца и министра экономики Роберта Хабека отменить так называемый долговой тормоз время от времени порождали слухи о возможном распаде правящей коалиции.Сам министр ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, недавно пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.СвДП и Линднер выступают за уменьшение бюрократии и налогового бремени, ведение прагматичной климатической и энергетической политики и увеличение контроля над миграцией.

https://ria.ru/20241107/zaharova-1982436834.html

https://ria.ru/20241107/germaniya-1982426513.html

https://ria.ru/20241107/sholts-1982423399.html

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в мире, германия, олаф шольц, кристиан линднер