Рейтинг@Mail.ru
Наметившийся конец коалиции Шольца освободит Германию, заявили в АдГ - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 07.11.2024 (обновлено: 18:18 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/germaniya-1982477322.html
Наметившийся конец коалиции Шольца освободит Германию, заявили в АдГ
Наметившийся конец коалиции Шольца освободит Германию, заявили в АдГ - РИА Новости, 07.11.2024
Наметившийся конец коалиции Шольца освободит Германию, заявили в АдГ
Конец коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и "Зелёных" является освобождением для Германии, заявили... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:02
2024-11-07T18:18
в мире
германия
олаф шольц
кристиан линднер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg
БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Конец коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и "Зелёных" является освобождением для Германии, заявили сопредседатели партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла и Алиса Вайдель в соцсети X."Конец светофора (коалиция по цветам партий, ред.) - это освобождение для нашей страны. Конец самопровозглашенной "коалиции прогресса", которая большими шагами вела Германию к экономической пропасти, был более чем назревшим", - говорится в совместном заявлении лидеров АдГ на странице партии.Крупалла и Вайдель призвали к новому политическому началу "после нескольких месяцев застоя и бесчисленных сеансов эгоцентричной терапии", чтобы быстро вывести экономику страны и саму Германию из серьезного кризиса, в который она попала в результате "идеологизированной" политики СДПГ, "Зелёных" и СвДП."Канцлер Олаф Шольц должен сослужить стране последнюю службу и не медля запросить вотум доверия", - добавили политики.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета).Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.Споры о госбюджете еще в прошлом году спровоцировали бюджетный кризис в стране. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой и желание Шольца и министра экономики Роберта Хабека отменить так называемый долговой тормоз время от времени порождали слухи о возможном распаде правящей коалиции.Сам министр ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, недавно пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.СвДП и Линднер выступают за уменьшение бюрократии и налогового бремени, ведение прагматичной климатической и энергетической политики и увеличение контроля над миграцией.
https://ria.ru/20241107/zaharova-1982436834.html
https://ria.ru/20241107/germaniya-1982426513.html
https://ria.ru/20241107/sholts-1982423399.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3aadaf79edda29a93ea7939acaf7f3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, олаф шольц, кристиан линднер
В мире, Германия, Олаф Шольц, Кристиан Линднер
Наметившийся конец коалиции Шольца освободит Германию, заявили в АдГ

Лидеры АдГ назвали конец правящей коалиции освобождением для Германии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Конец коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и "Зелёных" является освобождением для Германии, заявили сопредседатели партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла и Алиса Вайдель в соцсети X.
"Конец светофора (коалиция по цветам партий, ред.) - это освобождение для нашей страны. Конец самопровозглашенной "коалиции прогресса", которая большими шагами вела Германию к экономической пропасти, был более чем назревшим", - говорится в совместном заявлении лидеров АдГ на странице партии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Захарова назвала политическую систему ФРГ банановой республикой
Вчера, 15:02
Крупалла и Вайдель призвали к новому политическому началу "после нескольких месяцев застоя и бесчисленных сеансов эгоцентричной терапии", чтобы быстро вывести экономику страны и саму Германию из серьезного кризиса, в который она попала в результате "идеологизированной" политики СДПГ, "Зелёных" и СвДП.
"Канцлер Олаф Шольц должен сослужить стране последнюю службу и не медля запросить вотум доверия", - добавили политики.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Опустились ниже колен". Лукашенко сделал прогноз о будущем Германии
Вчера, 14:28
Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.
Споры о госбюджете еще в прошлом году спровоцировали бюджетный кризис в стране. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой и желание Шольца и министра экономики Роберта Хабека отменить так называемый долговой тормоз время от времени порождали слухи о возможном распаде правящей коалиции.
Сам министр ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, недавно пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.
СвДП и Линднер выступают за уменьшение бюрократии и налогового бремени, ведение прагматичной климатической и энергетической политики и увеличение контроля над миграцией.
Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Президент ФРГ намерен одобрить досрочные выборы при вотуме недоверия Шольцу
Вчера, 14:11
 
В миреГерманияОлаф ШольцКристиан Линднер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала