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СМИ: министры от СвДП покинут правительство ФРГ вслед за главой минфина - РИА Новости, 07.11.2024
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03:15 07.11.2024 (обновлено: 03:19 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/germaniya-1982335679.html
СМИ: министры от СвДП покинут правительство ФРГ вслед за главой минфина
СМИ: министры от СвДП покинут правительство ФРГ вслед за главой минфина - РИА Новости, 07.11.2024
СМИ: министры от СвДП покинут правительство ФРГ вслед за главой минфина
Правительство Германии вслед за министром финансов Кристианом Линднером покинут все остальные три министра от Свободной демократической партии (СвДП), передает... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T03:15
2024-11-07T03:19
олаф шольц
кристиан линднер
франк-вальтер штайнмайер
германия
украина
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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Правительство Германии вслед за министром финансов Кристианом Линднером покинут все остальные три министра от Свободной демократической партии (СвДП), передает агентство DPA, ссылаясь на главу фракции свободных демократов в бундестаге Кристиана Дюрра. "СвДП отзывает всех своих министров из федерального правительства. Они были намерены подать заявления об отставке федеральному президенту совместно", - пишет агентство. В правительстве партией СвДП были заняты четыре поста - министра финансов, юстиции, транспорта, научных исследований и образования. Тем самым, как отмечает DPA, СвДП положила конец трехпартийному союзу коалиции, состоящей из социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зеленых". В то же время Дюрр подчеркнул, что в рамках фракции в бундестаге партия продолжит конструктивную деятельность. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Споры о госбюджете еще в прошлом году спровоцировали бюджетный кризис в стране. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой и желание Шольца и министра экономики Роберта Хабека отменить так называемый долговой тормоз время от времени порождали слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам министр ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, недавно пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года. СвДП и Линднер выступают за уменьшение бюрократии и налогового бремени, ведение прагматичной климатической и энергетической политики и увеличение контроля над миграцией.
https://ria.ru/20241107/germaniya-1982333441.html
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олаф шольц, кристиан линднер, франк-вальтер штайнмайер, германия, украина
Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Франк-Вальтер Штайнмайер, Германия, Украина
СМИ: министры от СвДП покинут правительство ФРГ вслед за главой минфина

DPA: глава СвДП Дюрра анонсировал уход из правительства ФРГ министров от партии

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Правительство Германии вслед за министром финансов Кристианом Линднером покинут все остальные три министра от Свободной демократической партии (СвДП), передает агентство DPA, ссылаясь на главу фракции свободных демократов в бундестаге Кристиана Дюрра.
"СвДП отзывает всех своих министров из федерального правительства. Они были намерены подать заявления об отставке федеральному президенту совместно", - пишет агентство. В правительстве партией СвДП были заняты четыре поста - министра финансов, юстиции, транспорта, научных исследований и образования.
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Отправленный в отставку министр финансов ФРГ обрушился с критикой на Шольца
02:25
Тем самым, как отмечает DPA, СвДП положила конец трехпартийному союзу коалиции, состоящей из социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зеленых". В то же время Дюрр подчеркнул, что в рамках фракции в бундестаге партия продолжит конструктивную деятельность.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета).
Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Победа Трампа выгодна Германии, заявили в АдГ
Вчера, 11:32
Споры о госбюджете еще в прошлом году спровоцировали бюджетный кризис в стране. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой и желание Шольца и министра экономики Роберта Хабека отменить так называемый долговой тормоз время от времени порождали слухи о возможном распаде правящей коалиции.
Сам министр ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, недавно пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.
СвДП и Линднер выступают за уменьшение бюрократии и налогового бремени, ведение прагматичной климатической и энергетической политики и увеличение контроля над миграцией.
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3 ноября, 02:50
 
Олаф ШольцКристиан ЛинднерФранк-Вальтер ШтайнмайерГерманияУкраина
 
 
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