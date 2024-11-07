https://ria.ru/20241107/gelendzhik-1982424406.html

В Геленджике произошло массовое отравление грибами, пишут СМИ

В Геленджике произошло массовое отравление грибами, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024

В Геленджике произошло массовое отравление грибами, пишут СМИ

Несколько человек отравились грибами в Геленджике в Краснодарском крае, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:15

2024-11-07T14:15

2024-11-07T14:15

происшествия

россия

краснодарский край

геленджик

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Несколько человек отравились грибами в Геленджике в Краснодарском крае, пишет Telegram-канал Mash."Массовое отравление лесными рыжиками и опятами в Геленджике. Пострадало более десяти человек, трое из них в реанимации", — говорится в публикации.Согласно информации канала, большинство пациентов жалуются на симптомы почечной и печеночной недостаточности.Как отмечает издание, пострадавшие думали, что потребляют рыжики и опята, однако на самом деле это были ядовитые грибы.

https://ria.ru/20241030/sud-1980826252.html

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краснодарский край

геленджик

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2024

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происшествия, россия, краснодарский край, геленджик