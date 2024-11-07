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В Геленджике произошло массовое отравление грибами, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
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14:15 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/gelendzhik-1982424406.html
В Геленджике произошло массовое отравление грибами, пишут СМИ
В Геленджике произошло массовое отравление грибами, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
В Геленджике произошло массовое отравление грибами, пишут СМИ
Несколько человек отравились грибами в Геленджике в Краснодарском крае, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:15
2024-11-07T14:15
происшествия
россия
краснодарский край
геленджик
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Несколько человек отравились грибами в Геленджике в Краснодарском крае, пишет Telegram-канал Mash."Массовое отравление лесными рыжиками и опятами в Геленджике. Пострадало более десяти человек, трое из них в реанимации", — говорится в публикации.Согласно информации канала, большинство пациентов жалуются на симптомы почечной и печеночной недостаточности.Как отмечает издание, пострадавшие думали, что потребляют рыжики и опята, однако на самом деле это были ядовитые грибы.
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краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, геленджик
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Геленджик
В Геленджике произошло массовое отравление грибами, пишут СМИ

Mash: в Геленджике более десяти человек отравились грибами

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Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Несколько человек отравились грибами в Геленджике в Краснодарском крае, пишет Telegram-канал Mash.
«
"Массовое отравление лесными рыжиками и опятами в Геленджике. Пострадало более десяти человек, трое из них в реанимации", — говорится в публикации.
Согласно информации канала, большинство пациентов жалуются на симптомы почечной и печеночной недостаточности.
Как отмечает издание, пострадавшие думали, что потребляют рыжики и опята, однако на самом деле это были ядовитые грибы.
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30 октября, 06:40
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайГеленджик
 
 
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