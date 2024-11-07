https://ria.ru/20241107/gaza-1982525413.html

ЦАХАЛ заявила об уничтожении туннелей и бойцов "ХАМАС" в секторе Газа

ЦАХАЛ заявила об уничтожении туннелей и бойцов "ХАМАС" в секторе Газа - РИА Новости, 07.11.2024

ЦАХАЛ заявила об уничтожении туннелей и бойцов "ХАМАС" в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и уничтожила два туннеля палестинского движения "ХАМАС", а также ликвидировала бойцов, причастных к атаке 7 октября... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:27

2024-11-07T21:27

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и уничтожила два туннеля палестинского движения "ХАМАС", а также ликвидировала бойцов, причастных к атаке 7 октября 2023 года, передает Telegram-канал пресс-службы."В ходе операции были обнаружены и уничтожены два подземных туннеля общей протяженностью более двух километров. <...> Военнослужащие столкнулись с несколькими террористами (бойцами "ХАМАС". — Прим. ред.), когда те выходили из туннеля. Террористы были ликвидированы. <...> Двое из них принимали участие в атаке 7 октября", — говорится в публикации.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибло около 1,2 тысячи человек.В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, с начала конфликта погибло более 43 тысяч палестинцев, пострадало свыше ста тысяч.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241107/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024