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ЦАХАЛ заявила об уничтожении туннелей и бойцов "ХАМАС" в секторе Газа - РИА Новости, 07.11.2024
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21:27 07.11.2024 (обновлено: 22:11 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/gaza-1982525413.html
ЦАХАЛ заявила об уничтожении туннелей и бойцов "ХАМАС" в секторе Газа
ЦАХАЛ заявила об уничтожении туннелей и бойцов "ХАМАС" в секторе Газа - РИА Новости, 07.11.2024
ЦАХАЛ заявила об уничтожении туннелей и бойцов "ХАМАС" в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и уничтожила два туннеля палестинского движения "ХАМАС", а также ликвидировала бойцов, причастных к атаке 7 октября... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:27
2024-11-07T22:11
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и уничтожила два туннеля палестинского движения "ХАМАС", а также ликвидировала бойцов, причастных к атаке 7 октября 2023 года, передает Telegram-канал пресс-службы."В ходе операции были обнаружены и уничтожены два подземных туннеля общей протяженностью более двух километров. &lt;...&gt; Военнослужащие столкнулись с несколькими террористами (бойцами "ХАМАС". — Прим. ред.), когда те выходили из туннеля. Террористы были ликвидированы. &lt;...&gt; Двое из них принимали участие в атаке 7 октября", — говорится в публикации.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибло около 1,2 тысячи человек.В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, с начала конфликта погибло более 43 тысяч палестинцев, пострадало свыше ста тысяч.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241107/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила об уничтожении туннелей и бойцов "ХАМАС" в секторе Газа

ЦАХАЛ заявила об уничтожении туннелей и бойцов движения "ХАМАС" в секторе Газа

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии
Солдаты израильской армии - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и уничтожила два туннеля палестинского движения "ХАМАС", а также ликвидировала бойцов, причастных к атаке 7 октября 2023 года, передает Telegram-канал пресс-службы.
"В ходе операции были обнаружены и уничтожены два подземных туннеля общей протяженностью более двух километров. <...> Военнослужащие столкнулись с несколькими террористами (бойцами "ХАМАС". — Прим. ред.), когда те выходили из туннеля. Террористы были ликвидированы. <...> Двое из них принимали участие в атаке 7 октября", — говорится в публикации.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибло около 1,2 тысячи человек.
В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, с начала конфликта погибло более 43 тысяч палестинцев, пострадало свыше ста тысяч.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
ХАМАС требует от Израиля постоянного прекращения огня
28 октября, 20:23
 
В миреИзраильРоссияМоскваХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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