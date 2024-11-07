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В Москве открылся третий Российский винодельческий форум - РИА Новости, 07.11.2024
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12:19 07.11.2024 (обновлено: 13:27 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/forum-1982395118.html
В Москве открылся третий Российский винодельческий форум
В Москве открылся третий Российский винодельческий форум - РИА Новости, 07.11.2024
В Москве открылся третий Российский винодельческий форум
В Москве начал работу третий Российский винодельческий форум — крупнейшее ежегодное винное мероприятием в стране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:19
2024-11-07T13:27
экономика
россия
дмитрий киселев
дмитрий патрушев
михаил ковальчук
курчатовский институт
россельхозбанк
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Москве начал работу третий Российский винодельческий форум — крупнейшее ежегодное винное мероприятием в стране, передает корреспондент РИА Новости. Главная тема форума — "Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в российскую экономику и культуру". В рамках сессий участники обсудят основные показатели развития винного рынка за последние два года, меры государственной поддержки виноградарства и виноделия, новации законодательного регулирования отрасли. В работе форума, в частности, принимают участие вице-премьер Дмитрий Патрушев, возглавляющий оргкомитет, председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Отдельным вектором деловой программы стала экспозиция российских производителей вина, на которой пройдут дегустации и мастер-классы от ведущих виноделов, а эксперты поделятся уникальным опытом работы с российской винной продукцией в индустрии гостеприимства и ретейле. Свои вина представили более 50 производителей, перед пленарным заседанием Дмитрий Киселев осмотрел экспозицию и побеседовал с ее участниками. "Винодельческая отрасль сегодня — одна из самых динамично развивающихся в нашей экономике. В то же время вино всегда остается продуктом крестьянского труда, и этот годичный винодельческий цикл не прерывался десятилетиями, а то и столетиями. Именно поэтому наша общая задача — поддержать винную отрасль, поддержать то, что потом станет традиционными ценностями", — заявил Киселев.Особое внимание в этом году уделено технологическому сегменту винодельческой промышленности. На форуме представлены инновационные разработки, которые играют важную роль в модернизации отрасли. Экспозиция включает отечественные емкости, пробку и шпалеры, что подчеркивает потенциал России в производстве не только высококачественных вин, но и необходимого для их производства оборудования, отметили организаторы мероприятия.
https://ria.ru/20240415/vino-1940166909.html
https://ria.ru/20241017/rossija-1978561857.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Третий Российский винодельческий форум в Москве
Третий Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное винное мероприятие в стране - начал свою работу в Москве. Главная тема форума – "Вино России", свои вина представили более 50 отечественных производителей.
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экономика, россия, дмитрий киселев, дмитрий патрушев, михаил ковальчук, курчатовский институт, россельхозбанк
Экономика, Россия, Дмитрий Киселев, Дмитрий Патрушев, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Россельхозбанк
В Москве открылся третий Российский винодельческий форум

Третий Российский винодельческий форум начал работу в Москве

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Москве начал работу третий Российский винодельческий форум — крупнейшее ежегодное винное мероприятием в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Главная тема форума — "Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в российскую экономику и культуру". В рамках сессий участники обсудят основные показатели развития винного рынка за последние два года, меры государственной поддержки виноградарства и виноделия, новации законодательного регулирования отрасли.
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В работе форума, в частности, принимают участие вице-премьер Дмитрий Патрушев, возглавляющий оргкомитет, председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Отдельным вектором деловой программы стала экспозиция российских производителей вина, на которой пройдут дегустации и мастер-классы от ведущих виноделов, а эксперты поделятся уникальным опытом работы с российской винной продукцией в индустрии гостеприимства и ретейле. Свои вина представили более 50 производителей, перед пленарным заседанием Дмитрий Киселев осмотрел экспозицию и побеседовал с ее участниками.
«
"Винодельческая отрасль сегодня — одна из самых динамично развивающихся в нашей экономике. В то же время вино всегда остается продуктом крестьянского труда, и этот годичный винодельческий цикл не прерывался десятилетиями, а то и столетиями. Именно поэтому наша общая задача — поддержать винную отрасль, поддержать то, что потом станет традиционными ценностями", — заявил Киселев.
Особое внимание в этом году уделено технологическому сегменту винодельческой промышленности. На форуме представлены инновационные разработки, которые играют важную роль в модернизации отрасли. Экспозиция включает отечественные емкости, пробку и шпалеры, что подчеркивает потенциал России в производстве не только высококачественных вин, но и необходимого для их производства оборудования, отметили организаторы мероприятия.
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ЭкономикаРоссияДмитрий КиселевДмитрий ПатрушевМихаил КовальчукКурчатовский институтРоссельхозбанк
 
 
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