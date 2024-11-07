https://ria.ru/20241107/forum-1982395118.html

В Москве открылся третий Российский винодельческий форум

В Москве открылся третий Российский винодельческий форум - РИА Новости, 07.11.2024

В Москве открылся третий Российский винодельческий форум

В Москве начал работу третий Российский винодельческий форум — крупнейшее ежегодное винное мероприятием в стране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:19

2024-11-07T12:19

2024-11-07T13:27

экономика

россия

дмитрий киселев

дмитрий патрушев

михаил ковальчук

курчатовский институт

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Москве начал работу третий Российский винодельческий форум — крупнейшее ежегодное винное мероприятием в стране, передает корреспондент РИА Новости. Главная тема форума — "Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в российскую экономику и культуру". В рамках сессий участники обсудят основные показатели развития винного рынка за последние два года, меры государственной поддержки виноградарства и виноделия, новации законодательного регулирования отрасли. В работе форума, в частности, принимают участие вице-премьер Дмитрий Патрушев, возглавляющий оргкомитет, председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Отдельным вектором деловой программы стала экспозиция российских производителей вина, на которой пройдут дегустации и мастер-классы от ведущих виноделов, а эксперты поделятся уникальным опытом работы с российской винной продукцией в индустрии гостеприимства и ретейле. Свои вина представили более 50 производителей, перед пленарным заседанием Дмитрий Киселев осмотрел экспозицию и побеседовал с ее участниками. "Винодельческая отрасль сегодня — одна из самых динамично развивающихся в нашей экономике. В то же время вино всегда остается продуктом крестьянского труда, и этот годичный винодельческий цикл не прерывался десятилетиями, а то и столетиями. Именно поэтому наша общая задача — поддержать винную отрасль, поддержать то, что потом станет традиционными ценностями", — заявил Киселев.Особое внимание в этом году уделено технологическому сегменту винодельческой промышленности. На форуме представлены инновационные разработки, которые играют важную роль в модернизации отрасли. Экспозиция включает отечественные емкости, пробку и шпалеры, что подчеркивает потенциал России в производстве не только высококачественных вин, но и необходимого для их производства оборудования, отметили организаторы мероприятия.

https://ria.ru/20240415/vino-1940166909.html

https://ria.ru/20241017/rossija-1978561857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Третий Российский винодельческий форум в Москве Третий Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное винное мероприятие в стране - начал свою работу в Москве. Главная тема форума – "Вино России", свои вина представили более 50 отечественных производителей. 2024-11-07T12:19 true PT0M24S

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий киселев, дмитрий патрушев, михаил ковальчук, курчатовский институт, россельхозбанк