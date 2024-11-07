https://ria.ru/20241107/finlyandiya-1982431427.html
Опрос показал, что жители Финляндии думают об отношениях с Россией
Опрос показал, что жители Финляндии думают об отношениях с Россией - РИА Новости, 07.11.2024
Опрос показал, что жители Финляндии думают об отношениях с Россией
Более 80 процентов финнов считают маловероятным улучшение отношений между Финляндией и Россией в ближайшее десятилетие, свидетельствуют результаты опроса Фонда... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:42
2024-11-07T14:42
2024-11-07T20:59
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Более 80 процентов финнов считают маловероятным улучшение отношений между Финляндией и Россией в ближайшее десятилетие, свидетельствуют результаты опроса Фонда развития местного самоуправления, которые приводит общественный вещатель Yle. "Граждане слабо верят, что отношения между Финляндией и Россией улучшатся в ближайшее десятилетие. Восемьдесят четыре процента финнов не уверены в том, что это произойдет", — говорится в материале. Почти столько же граждан сомневаются, что доверие населения к политике укрепится, 74 процента респондентов скептически относятся к способности государства взять госдолг под контроль. Как уточняет Yle, опрос показал, что большинство граждан Финляндии в целом пессимистично оценивают ближайшее будущее. Опрос проводился осенью среди 1070 человек компанией Verian. Погрешность составила три процентных пункта. Отношения России и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, — у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с Россией под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада. Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого железного занавеса между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
https://ria.ru/20240901/posol-1969792810.html
https://ria.ru/20240605/stt-1950646632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов
Опрос показал, что жители Финляндии думают об отношениях с Россией
Yle: 84% финнов считают маловероятным улучшение отношений с РФ в течение 10 лет
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Более 80 процентов финнов считают маловероятным улучшение отношений между Финляндией и Россией в ближайшее десятилетие, свидетельствуют результаты опроса Фонда развития местного самоуправления, которые приводит общественный вещатель Yle.
"Граждане слабо верят, что отношения между Финляндией и Россией улучшатся в ближайшее десятилетие. Восемьдесят четыре процента финнов не уверены в том, что это произойдет", — говорится в материале.
Почти столько же граждан сомневаются, что доверие населения к политике укрепится, 74 процента респондентов скептически относятся к способности государства взять госдолг под контроль. Как уточняет Yle, опрос показал, что большинство граждан Финляндии в целом пессимистично оценивают ближайшее будущее.
Опрос проводился осенью среди 1070 человек компанией Verian. Погрешность составила три процентных пункта.
Отношения России и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, — у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с Россией под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов
заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии
полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки
привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого железного занавеса между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.