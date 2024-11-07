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Опрос показал, что жители Финляндии думают об отношениях с Россией - РИА Новости, 07.11.2024
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14:42 07.11.2024 (обновлено: 20:59 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/finlyandiya-1982431427.html
Опрос показал, что жители Финляндии думают об отношениях с Россией
Опрос показал, что жители Финляндии думают об отношениях с Россией - РИА Новости, 07.11.2024
Опрос показал, что жители Финляндии думают об отношениях с Россией
Более 80 процентов финнов считают маловероятным улучшение отношений между Финляндией и Россией в ближайшее десятилетие, свидетельствуют результаты опроса Фонда... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:42
2024-11-07T20:59
в мире
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Более 80 процентов финнов считают маловероятным улучшение отношений между Финляндией и Россией в ближайшее десятилетие, свидетельствуют результаты опроса Фонда развития местного самоуправления, которые приводит общественный вещатель Yle. "Граждане слабо верят, что отношения между Финляндией и Россией улучшатся в ближайшее десятилетие. Восемьдесят четыре процента финнов не уверены в том, что это произойдет", — говорится в материале. Почти столько же граждан сомневаются, что доверие населения к политике укрепится, 74 процента респондентов скептически относятся к способности государства взять госдолг под контроль. Как уточняет Yle, опрос показал, что большинство граждан Финляндии в целом пессимистично оценивают ближайшее будущее. Опрос проводился осенью среди 1070 человек компанией Verian. Погрешность составила три процентных пункта. Отношения России и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, — у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с Россией под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада. Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого железного занавеса между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
https://ria.ru/20240901/posol-1969792810.html
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в мире, россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов
Опрос показал, что жители Финляндии думают об отношениях с Россией

Yle: 84% финнов считают маловероятным улучшение отношений с РФ в течение 10 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Более 80 процентов финнов считают маловероятным улучшение отношений между Финляндией и Россией в ближайшее десятилетие, свидетельствуют результаты опроса Фонда развития местного самоуправления, которые приводит общественный вещатель Yle.
"Граждане слабо верят, что отношения между Финляндией и Россией улучшатся в ближайшее десятилетие. Восемьдесят четыре процента финнов не уверены в том, что это произойдет", — говорится в материале.
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Почти столько же граждан сомневаются, что доверие населения к политике укрепится, 74 процента респондентов скептически относятся к способности государства взять госдолг под контроль. Как уточняет Yle, опрос показал, что большинство граждан Финляндии в целом пессимистично оценивают ближайшее будущее.
Опрос проводился осенью среди 1070 человек компанией Verian. Погрешность составила три процентных пункта.
Отношения России и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, — у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с Россией под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого железного занавеса между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
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