https://ria.ru/20241107/evroparlament-1982448105.html

В Чехии заявили о возможном усилении правой фракции в Европарламенте

В Чехии заявили о возможном усилении правой фракции в Европарламенте - РИА Новости, 07.11.2024

В Чехии заявили о возможном усилении правой фракции в Европарламенте

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах усилит в европейском парламенте позиции фракции "Патриоты Европы", взгляды которой во... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:00

2024-11-07T16:00

2024-11-07T16:00

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ПРАГА, 7 ноя - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах усилит в европейском парламенте позиции фракции "Патриоты Европы", взгляды которой во многом совпадают с воззрениями Республиканской партии США, заявил в четверг журналистам замглавы чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Карел Гавличек. В конце июня этого года премьер Венгрии и глава партии "Фидес" Виктор Орбан, лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль и руководитель чешского движения ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса "Патриоты Европы" в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте. "Мы рассматриваем это (победу Трампа на выборах президента США - ред.) так, что произойдет усиление (позиций - ред.) "Патриотов" в рамках Евросоюза, потому что они в ЕС являются главным партнером республиканцев (США - ред.). У них одинаковые взгляды на миграцию, климат, энергетическую политику, безопасность", - сказал Гавличек. Он добавил, что от избрания Трампа может выиграть и Вышеградская группа (V4), в которую входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия. По словам Гавличека, в движении ANO полагают, что связи между главами Чехии и США ослабнут, а отношения министров чешского правительства с американскими коллегами будут нейтральными. Оппозиционное движение ANO в течение последних месяцев идет на первом месте в социологических исследованиях о популярности политических сил в Чехии, за него на выборах готов проголосовать каждый третий избиратель. Очередные парламентские выборы в республике должны состояться осенью 2025 года. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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