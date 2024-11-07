Рейтинг@Mail.ru
В Чехии заявили о возможном усилении правой фракции в Европарламенте - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/evroparlament-1982448105.html
В Чехии заявили о возможном усилении правой фракции в Европарламенте
В Чехии заявили о возможном усилении правой фракции в Европарламенте - РИА Новости, 07.11.2024
В Чехии заявили о возможном усилении правой фракции в Европарламенте
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах усилит в европейском парламенте позиции фракции "Патриоты Европы", взгляды которой во... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:00
2024-11-07T16:00
в мире
сша
чехия
венгрия
дональд трамп
виктор орбан
андрей бабиш
австрийская партия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg
ПРАГА, 7 ноя - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах усилит в европейском парламенте позиции фракции "Патриоты Европы", взгляды которой во многом совпадают с воззрениями Республиканской партии США, заявил в четверг журналистам замглавы чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Карел Гавличек. В конце июня этого года премьер Венгрии и глава партии "Фидес" Виктор Орбан, лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль и руководитель чешского движения ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса "Патриоты Европы" в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте. "Мы рассматриваем это (победу Трампа на выборах президента США - ред.) так, что произойдет усиление (позиций - ред.) "Патриотов" в рамках Евросоюза, потому что они в ЕС являются главным партнером республиканцев (США - ред.). У них одинаковые взгляды на миграцию, климат, энергетическую политику, безопасность", - сказал Гавличек. Он добавил, что от избрания Трампа может выиграть и Вышеградская группа (V4), в которую входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия. По словам Гавличека, в движении ANO полагают, что связи между главами Чехии и США ослабнут, а отношения министров чешского правительства с американскими коллегами будут нейтральными. Оппозиционное движение ANO в течение последних месяцев идет на первом месте в социологических исследованиях о популярности политических сил в Чехии, за него на выборах готов проголосовать каждый третий избиратель. Очередные парламентские выборы в республике должны состояться осенью 2025 года. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/ek-1982410717.html
https://ria.ru/20241107/svo-1982398173.html
сша
чехия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_586350306304b86bddc17b4d55702235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, чехия, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, андрей бабиш, австрийская партия свободы, европарламент, патриот, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чехия, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Австрийская партия свободы, Европарламент, Патриот, Выборы президента США — 2024
В Чехии заявили о возможном усилении правой фракции в Европарламенте

Гавличек: при Трампе позиции правой фракции "Патриоты Европы" в ЕП усилятся

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПРАГА, 7 ноя - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах усилит в европейском парламенте позиции фракции "Патриоты Европы", взгляды которой во многом совпадают с воззрениями Республиканской партии США, заявил в четверг журналистам замглавы чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Карел Гавличек.
В конце июня этого года премьер Венгрии и глава партии "Фидес" Виктор Орбан, лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль и руководитель чешского движения ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса "Патриоты Европы" в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Глава ЕК прокомментировала будущую работу с администрацией Трампа
Вчера, 13:31
"Мы рассматриваем это (победу Трампа на выборах президента США - ред.) так, что произойдет усиление (позиций - ред.) "Патриотов" в рамках Евросоюза, потому что они в ЕС являются главным партнером республиканцев (США - ред.). У них одинаковые взгляды на миграцию, климат, энергетическую политику, безопасность", - сказал Гавличек.
Он добавил, что от избрания Трампа может выиграть и Вышеградская группа (V4), в которую входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия.
По словам Гавличека, в движении ANO полагают, что связи между главами Чехии и США ослабнут, а отношения министров чешского правительства с американскими коллегами будут нейтральными.
Оппозиционное движение ANO в течение последних месяцев идет на первом месте в социологических исследованиях о популярности политических сил в Чехии, за него на выборах готов проголосовать каждый третий избиратель. Очередные парламентские выборы в республике должны состояться осенью 2025 года.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Госдуме ответили на вопрос о влиянии победы Трампа на СВО
Вчера, 12:28
 
В миреСШАЧехияВенгрияДональд ТрампВиктор ОрбанАндрей БабишАвстрийская партия свободыЕвропарламентПатриотВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала