https://ria.ru/20241107/evropa-1982458270.html

Европа перед зимой столкнулась с серьезной проблемой, пишут СМИ

Европа перед зимой столкнулась с серьезной проблемой, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024

Европа перед зимой столкнулась с серьезной проблемой, пишут СМИ

Трейдеры и аналитики обеспокоены, что зимние поставки газа в Европу могут находиться под угрозой срыва, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:52

2024-11-07T16:52

2024-11-07T17:37

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Трейдеры и аналитики обеспокоены, что зимние поставки газа в Европу могут находиться под угрозой срыва, пишет газета Financial Times."Сейчас газовые хранилища Европы заполнены и зимний газовый баланс выглядит нормально. Но все может случиться. Достаточно нескольких перебоев с поставками — и все может пойти наперекосяк", — отметил трейдер, чье имя издание не называет.Отмечается, что одна из основных проблем заключается в том, что ЕС сейчас как никогда связан с нестабильными мировыми энергетическими рынками после отказа от российских поставок. Дополнительным осложнением в этом году станет скорое истечение срока действия контракта на транзит газа между Украиной и Россией.Ранее в конце октября Владимир Путин в эфире канала "Россия 1" заявлял, что Москва не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения.В России не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников приобретают российские нефть и газ по более высоким ценам.

https://ria.ru/20241107/voyna-1982342508.html

https://ria.ru/20241102/evropa-1981445395.html

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экономика, цены на нефть, россия, европа, владимир путин, евросоюз, украина