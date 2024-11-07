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Европа перед зимой столкнулась с серьезной проблемой, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
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16:52 07.11.2024 (обновлено: 17:37 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/evropa-1982458270.html
Европа перед зимой столкнулась с серьезной проблемой, пишут СМИ
Европа перед зимой столкнулась с серьезной проблемой, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
Европа перед зимой столкнулась с серьезной проблемой, пишут СМИ
Трейдеры и аналитики обеспокоены, что зимние поставки газа в Европу могут находиться под угрозой срыва, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:52
2024-11-07T17:37
экономика
цены на нефть
россия
европа
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Трейдеры и аналитики обеспокоены, что зимние поставки газа в Европу могут находиться под угрозой срыва, пишет газета Financial Times."Сейчас газовые хранилища Европы заполнены и зимний газовый баланс выглядит нормально. Но все может случиться. Достаточно нескольких перебоев с поставками — и все может пойти наперекосяк", — отметил трейдер, чье имя издание не называет.Отмечается, что одна из основных проблем заключается в том, что ЕС сейчас как никогда связан с нестабильными мировыми энергетическими рынками после отказа от российских поставок. Дополнительным осложнением в этом году станет скорое истечение срока действия контракта на транзит газа между Украиной и Россией.Ранее в конце октября Владимир Путин в эфире канала "Россия 1" заявлял, что Москва не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения.В России не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников приобретают российские нефть и газ по более высоким ценам.
https://ria.ru/20241107/voyna-1982342508.html
https://ria.ru/20241102/evropa-1981445395.html
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экономика, цены на нефть, россия, европа, владимир путин, евросоюз, украина
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, Украина
Европа перед зимой столкнулась с серьезной проблемой, пишут СМИ

FT: Европа ожидает серьезные проблемы с поставками газа зимой

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Трейдеры и аналитики обеспокоены, что зимние поставки газа в Европу могут находиться под угрозой срыва, пишет газета Financial Times.
"Сейчас газовые хранилища Европы заполнены и зимний газовый баланс выглядит нормально. Но все может случиться. Достаточно нескольких перебоев с поставками — и все может пойти наперекосяк", — отметил трейдер, чье имя издание не называет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Война США с Россией неизбежна
Вчера, 08:00
Отмечается, что одна из основных проблем заключается в том, что ЕС сейчас как никогда связан с нестабильными мировыми энергетическими рынками после отказа от российских поставок. Дополнительным осложнением в этом году станет скорое истечение срока действия контракта на транзит газа между Украиной и Россией.
Ранее в конце октября Владимир Путин в эфире канала "Россия 1" заявлял, что Москва не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения.
В России не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников приобретают российские нефть и газ по более высоким ценам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Оба хуже: Европа обречена на Россию
2 ноября, 08:00
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЕвропаВладимир ПутинЕвросоюзУкраина
 
 
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