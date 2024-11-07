Европа перед зимой столкнулась с серьезной проблемой, пишут СМИ
FT: Европа ожидает серьезные проблемы с поставками газа зимой
© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Трейдеры и аналитики обеспокоены, что зимние поставки газа в Европу могут находиться под угрозой срыва, пишет газета Financial Times.
"Сейчас газовые хранилища Европы заполнены и зимний газовый баланс выглядит нормально. Но все может случиться. Достаточно нескольких перебоев с поставками — и все может пойти наперекосяк", — отметил трейдер, чье имя издание не называет.
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Отмечается, что одна из основных проблем заключается в том, что ЕС сейчас как никогда связан с нестабильными мировыми энергетическими рынками после отказа от российских поставок. Дополнительным осложнением в этом году станет скорое истечение срока действия контракта на транзит газа между Украиной и Россией.
Ранее в конце октября Владимир Путин в эфире канала "Россия 1" заявлял, что Москва не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения.
В России не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников приобретают российские нефть и газ по более высоким ценам.
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