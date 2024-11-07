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Эрдоган созвонился с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
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00:20 07.11.2024 (обновлено: 00:37 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/erdogan-1982326499.html
Эрдоган созвонился с Трампом
Эрдоган созвонился с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
Эрдоган созвонился с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, обсудил ожидания от... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T00:20
2024-11-07T00:37
сша
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АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, обсудил ожидания от сотрудничества Анкары и Вашингтона."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с победившим на президентских выборах Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе разговора президент Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах. Президент Эрдоган выразил ожидания от развития сотрудничества между Турцией и США в новом периоде", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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США
Эрдоган созвонился с Трампом

Эрдоган в телефонном разговоре с Трампом обсудил будущее сотрудничество с США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре. Архивное фото
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АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, обсудил ожидания от сотрудничества Анкары и Вашингтона.
«
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с победившим на президентских выборах Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе разговора президент Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах. Президент Эрдоган выразил ожидания от развития сотрудничества между Турцией и США в новом периоде", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Саудовский кронпринц поздравил Трампа с победой на выборах
Вчера, 20:40
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Байден поздравил Трампа с победой
Вчера, 22:50
 
США
 
 
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