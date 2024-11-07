https://ria.ru/20241107/erdogan-1982326499.html

Эрдоган созвонился с Трампом

Эрдоган созвонился с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024

Эрдоган созвонился с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, обсудил ожидания от... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T00:20

2024-11-07T00:20

2024-11-07T00:37

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_04475e7ee13bc93b996a0ffb7a702e00.jpg

АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, обсудил ожидания от сотрудничества Анкары и Вашингтона."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с победившим на президентских выборах Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе разговора президент Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах. Президент Эрдоган выразил ожидания от развития сотрудничества между Турцией и США в новом периоде", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/prints-1982309515.html

https://ria.ru/20241106/bayden-1982320669.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша