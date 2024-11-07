https://ria.ru/20241107/energodar-1982383526.html

Украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов

Украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов - РИА Новости, 07.11.2024

Украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов

Украинские войска ударили по береговой линии города Энергодара, расположенного рядом с Запорожской АЭС, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:21

2024-11-07T11:21

2024-11-07T11:21

специальная военная операция на украине

энергодар

россия

владимир рогов

запорожская аэс

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Украинские войска ударили по береговой линии города Энергодара, расположенного рядом с Запорожской АЭС, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Сегодня для ударов по Энергодару и Великой Знаменке нацисты применяют артиллерийские удары и атаки дронов-камикадзе. В городе энергетиков, в котором расположена Запорожская АЭС, зафиксировано не менее пяти прилётов по прибрежной части", - написал Рогов.При этом, по его словам, в Великой Знаменке ВСУ ударили по ветеринарной аптеке. "В результате обстрела повреждена газовая труба, а также фасад здания и оконное остекление ветеринарной аптеки. На месте происшествия работают специалисты аварийной газовой службы. Размеры повреждений уточняются", - подчеркнул Рогов и добавил, что информация о пострадавших на данный момент не поступала.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

энергодар, россия, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия