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Украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/energodar-1982383526.html
Украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов
Украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов - РИА Новости, 07.11.2024
Украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов
Украинские войска ударили по береговой линии города Энергодара, расположенного рядом с Запорожской АЭС, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:21
2024-11-07T11:21
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
владимир рогов
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Украинские войска ударили по береговой линии города Энергодара, расположенного рядом с Запорожской АЭС, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. &quot;Сегодня для ударов по Энергодару и Великой Знаменке нацисты применяют артиллерийские удары и атаки дронов-камикадзе. В городе энергетиков, в котором расположена Запорожская АЭС, зафиксировано не менее пяти прилётов по прибрежной части&quot;, - написал Рогов.При этом, по его словам, в Великой Знаменке ВСУ ударили по ветеринарной аптеке. "В результате обстрела повреждена газовая труба, а также фасад здания и оконное остекление ветеринарной аптеки. На месте происшествия работают специалисты аварийной газовой службы. Размеры повреждений уточняются", - подчеркнул Рогов и добавил, что информация о пострадавших на данный момент не поступала.
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энергодар, россия, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ ударили по береговой линии Энергодара у Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Украинские войска ударили по береговой линии города Энергодара, расположенного рядом с Запорожской АЭС, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«

"Сегодня для ударов по Энергодару и Великой Знаменке нацисты применяют артиллерийские удары и атаки дронов-камикадзе. В городе энергетиков, в котором расположена Запорожская АЭС, зафиксировано не менее пяти прилётов по прибрежной части", - написал Рогов.

При этом, по его словам, в Великой Знаменке ВСУ ударили по ветеринарной аптеке.
"В результате обстрела повреждена газовая труба, а также фасад здания и оконное остекление ветеринарной аптеки. На месте происшествия работают специалисты аварийной газовой службы. Размеры повреждений уточняются", - подчеркнул Рогов и добавил, что информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияВладимир РоговЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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