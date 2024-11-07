https://ria.ru/20241107/elizovo-1982337822.html

Строительство очистных сооружений в камчатском Елизово выполнили на 90%

Строительство очистных сооружений в камчатском Елизово выполнили на 90% - РИА Новости, 07.11.2024

Строительство очистных сооружений в камчатском Елизово выполнили на 90%

Работы по строительству очистных сооружений в городе Елизово - втором по величине на Камчатке, выполнены на 90%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T04:55

2024-11-07T04:55

2024-11-07T04:55

камчатский край

елизово

камчатка

петропавловск-камчатский

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965860766_0:116:3143:1884_1920x0_80_0_0_a042c7506c4c44241494383a4a066786.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя – РИА Новости️. Работы по строительству очистных сооружений в городе Елизово - втором по величине на Камчатке, выполнены на 90%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов. "Работы на объекте выполнены на 90%. Исторически сложилось так, что все стоки в городе Елизово шли в реку Авача, на поля и в овраги, нанося существенный вред экологии. Эту ситуацию нужно срочно исправлять, поэтому реконструкция очистных сооружений КОС-29 — важнейшее решение. Со следующего года все стоки будут здесь обработаны до состояния, соответствующего рыбохозяйственным характеристикам", - сказал Владимир Солодов. КОС-29 – ключевые очистные сооружения в системе канализования города Елизово. В результате реконструкции мощность очистной станции увеличится вдвое – с 450 кубических метров в сутки до 1 тысячи кубических метров за сутки. В ближайшее время будет построен новый канализационный коллектор, который перебросит на эту станцию стоки с центральной части Елизова. Объект реализуется с 2022 года компанией "Ротек". На сегодня техническая готовность составляет 90%. Выполнены земляные работы, планировка территории вместе с благоустройством, монтаж освещения, проведение сетей видеонаблюдения и слаботочных сетей связи.

https://ria.ru/20241106/kamchatka-1982086847.html

елизово

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елизово, камчатка, петропавловск-камчатский, общество