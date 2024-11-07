https://ria.ru/20241107/elizovo-1982337822.html
Строительство очистных сооружений в камчатском Елизово выполнили на 90%
Строительство очистных сооружений в камчатском Елизово выполнили на 90% - РИА Новости, 07.11.2024
Строительство очистных сооружений в камчатском Елизово выполнили на 90%
Работы по строительству очистных сооружений в городе Елизово - втором по величине на Камчатке, выполнены на 90%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T04:55
2024-11-07T04:55
2024-11-07T04:55
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя – РИА Новости️. Работы по строительству очистных сооружений в городе Елизово - втором по величине на Камчатке, выполнены на 90%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов. "Работы на объекте выполнены на 90%. Исторически сложилось так, что все стоки в городе Елизово шли в реку Авача, на поля и в овраги, нанося существенный вред экологии. Эту ситуацию нужно срочно исправлять, поэтому реконструкция очистных сооружений КОС-29 — важнейшее решение. Со следующего года все стоки будут здесь обработаны до состояния, соответствующего рыбохозяйственным характеристикам", - сказал Владимир Солодов. КОС-29 – ключевые очистные сооружения в системе канализования города Елизово. В результате реконструкции мощность очистной станции увеличится вдвое – с 450 кубических метров в сутки до 1 тысячи кубических метров за сутки. В ближайшее время будет построен новый канализационный коллектор, который перебросит на эту станцию стоки с центральной части Елизова. Объект реализуется с 2022 года компанией "Ротек". На сегодня техническая готовность составляет 90%. Выполнены земляные работы, планировка территории вместе с благоустройством, монтаж освещения, проведение сетей видеонаблюдения и слаботочных сетей связи.
https://ria.ru/20241106/kamchatka-1982086847.html
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елизово, камчатка, петропавловск-камчатский, общество
Камчатский край, Елизово, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Общество
Строительство очистных сооружений в камчатском Елизово выполнили на 90%
Строительство очистных сооружений города Елизово на Камчатке выполнили на 90%
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя – РИА Новости️. Работы по строительству очистных сооружений в городе Елизово - втором по величине на Камчатке, выполнены на 90%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов.
"Работы на объекте выполнены на 90%. Исторически сложилось так, что все стоки в городе Елизово шли в реку Авача, на поля и в овраги, нанося существенный вред экологии. Эту ситуацию нужно срочно исправлять, поэтому реконструкция очистных сооружений КОС-29 — важнейшее решение. Со следующего года все стоки будут здесь обработаны до состояния, соответствующего рыбохозяйственным характеристикам", - сказал Владимир Солодов.
КОС-29 – ключевые очистные сооружения в системе канализования города Елизово. В результате реконструкции мощность очистной станции увеличится вдвое – с 450 кубических метров в сутки до 1 тысячи кубических метров за сутки. В ближайшее время будет построен новый канализационный коллектор, который перебросит на эту станцию стоки с центральной части Елизова.
Объект реализуется с 2022 года компанией "Ротек". На сегодня техническая готовность составляет 90%. Выполнены земляные работы, планировка территории вместе с благоустройством, монтаж освещения, проведение сетей видеонаблюдения и слаботочных сетей связи.