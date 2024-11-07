https://ria.ru/20241107/eksport-1982390724.html

Смоленский центр поддержки экспорта расширил перечень услуг

Смоленский центр поддержки экспорта расширил перечень услуг - РИА Новости, 07.11.2024

Смоленский центр поддержки экспорта расширил перечень услуг

Центр поддержки экспорта Смоленской области расширил перечень услуг, теперь местным компаниям будет проще организовать поставки своих товаров и услуг за рубеж,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:58

2024-11-07T11:58

2024-11-07T13:05

смоленская область

смоленская область

василий анохин

экспорт

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Центр поддержки экспорта Смоленской области расширил перечень услуг, теперь местным компаниям будет проще организовать поставки своих товаров и услуг за рубеж, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале. "По моему поручению региональный центр поддержки экспорта расширил перечень услуг для субъектов МСП и крупных предприятий", - написал Анохин. Так, компании смогут еще и получить: "Расширение этих услуг соответствует целям нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и увеличит число экспортеров в области, что позитивно скажется на благополучии как самих компаний, так и экономики региона", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20241101/anokhin-1981390499.html

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смоленская область

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смоленская область, василий анохин, экспорт, поддержка бизнеса