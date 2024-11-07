https://ria.ru/20241107/eksport-1982390724.html
Смоленский центр поддержки экспорта расширил перечень услуг
Смоленский центр поддержки экспорта расширил перечень услуг - РИА Новости, 07.11.2024
Смоленский центр поддержки экспорта расширил перечень услуг
Центр поддержки экспорта Смоленской области расширил перечень услуг, теперь местным компаниям будет проще организовать поставки своих товаров и услуг за рубеж,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:58
2024-11-07T11:58
2024-11-07T13:05
смоленская область
смоленская область
василий анохин
экспорт
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Центр поддержки экспорта Смоленской области расширил перечень услуг, теперь местным компаниям будет проще организовать поставки своих товаров и услуг за рубеж, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале. "По моему поручению региональный центр поддержки экспорта расширил перечень услуг для субъектов МСП и крупных предприятий", - написал Анохин. Так, компании смогут еще и получить: "Расширение этих услуг соответствует целям нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и увеличит число экспортеров в области, что позитивно скажется на благополучии как самих компаний, так и экономики региона", - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20241101/anokhin-1981390499.html
https://ria.ru/20241025/proizvodstvo-1980134965.html
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смоленская область, василий анохин, экспорт, поддержка бизнеса
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Экспорт, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Центр поддержки экспорта Смоленской области расширил перечень услуг, теперь местным компаниям будет проще организовать поставки своих товаров и услуг за рубеж, сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"По моему поручению региональный центр поддержки экспорта расширил перечень услуг для субъектов МСП и крупных предприятий", - написал Анохин.
Так, компании смогут еще и получить:
- консультации по вопросам выхода на зарубежные рынки – правовым, таможенным, налоговым, бухгалтерским, логистическим аспектам экспорта;
- полное или частичное ведение бизнес-процессов, связанных с внешнеэкономической деятельностью;
- услуги по адаптации товаров для иностранных покупателей – создание нового дизайна, приспособление продукции к локальным требованиям;
- помощь в продвижении на международных площадках, разработке логотипа, рекламных материалов, брендбука, сайта;
- содействие в подготовке документов для успешного заключения экспортных сделок.
"Расширение этих услуг соответствует целям нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и увеличит число экспортеров в области, что позитивно скажется на благополучии как самих компаний, так и экономики региона", - резюмировал глава региона.