https://ria.ru/20241107/ekonomika-1982534497.html

Путин отметил эффективность китайской экономики

Путин отметил эффективность китайской экономики - РИА Новости, 07.11.2024

Путин отметил эффективность китайской экономики

Китайская экономика работает эффективнее других, несмотря на коррекцию темпов роста, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:07

2024-11-07T22:07

2024-11-07T22:07

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Китайская экономика работает эффективнее других, несмотря на коррекцию темпов роста, заявил президент России Владимир Путин. "Китайская экономика работает эффективнее, чем другие экономики, даже несмотря на то, что происходит определенная коррекция с точки зрения темпов экономического роста", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982526294.html

валдай

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валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире