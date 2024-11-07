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Ефимов: инвесторы построят на западе Москвы детсад и центр допобразования - РИА Новости, 07.11.2024
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14:24 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/efimov-1982408220.html
Ефимов: инвесторы построят на западе Москвы детсад и центр допобразования
Ефимов: инвесторы построят на западе Москвы детсад и центр допобразования - РИА Новости, 07.11.2024
Ефимов: инвесторы построят на западе Москвы детсад и центр допобразования
На западе Москвы инвесторы в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) построят детсад и комплекс дополнительного образования общей площадью около 13... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:24
2024-11-07T14:24
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На западе Москвы инвесторы в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) построят детсад и комплекс дополнительного образования общей площадью около 13 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город без торгов предоставил инвесторам и застройщику в аренду около 1,7 гектара земли для возведения объектов образования в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Детский сад, который смогут посещать 350 воспитанников, появится в Солнцеве, а центр дополнительного образования – в Раменках. Общая площадь объектов составит почти 13 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.Как уточняется, детский сад площадью более 6 тысяч квадратных метров возведут на улице Матросова. Центр допобразования площадью почти 7 тысяч квадратных метров появится на улице Раменки.В рамках масштабных инвестпроектов Москва с 2016 года предоставляет землю в аренду на пять лет без торгов под строительство промкомплексов, инноцентров, соцучреждений, транспортных и спортивных объектов. За три квартала текущего года инвесторы получили около 80 земельных участков совокупной площадью более 250 гектар, на которых предполагается построить почти 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
https://ria.ru/20241107/efimov-1982315157.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: инвесторы построят на западе Москвы детсад и центр допобразования

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На западе Москвы инвесторы в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) построят детсад и комплекс дополнительного образования общей площадью около 13 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город без торгов предоставил инвесторам и застройщику в аренду около 1,7 гектара земли для возведения объектов образования в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Детский сад, который смогут посещать 350 воспитанников, появится в Солнцеве, а центр дополнительного образования – в Раменках. Общая площадь объектов составит почти 13 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.
Как уточняется, детский сад площадью более 6 тысяч квадратных метров возведут на улице Матросова. Центр допобразования площадью почти 7 тысяч квадратных метров появится на улице Раменки.
В рамках масштабных инвестпроектов Москва с 2016 года предоставляет землю в аренду на пять лет без торгов под строительство промкомплексов, инноцентров, соцучреждений, транспортных и спортивных объектов. За три квартала текущего года инвесторы получили около 80 земельных участков совокупной площадью более 250 гектар, на которых предполагается построить почти 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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