https://ria.ru/20241107/efimov-1982408220.html

Ефимов: инвесторы построят на западе Москвы детсад и центр допобразования

Ефимов: инвесторы построят на западе Москвы детсад и центр допобразования - РИА Новости, 07.11.2024

Ефимов: инвесторы построят на западе Москвы детсад и центр допобразования

На западе Москвы инвесторы в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) построят детсад и комплекс дополнительного образования общей площадью около 13... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:24

2024-11-07T14:24

2024-11-07T14:24

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На западе Москвы инвесторы в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) построят детсад и комплекс дополнительного образования общей площадью около 13 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город без торгов предоставил инвесторам и застройщику в аренду около 1,7 гектара земли для возведения объектов образования в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Детский сад, который смогут посещать 350 воспитанников, появится в Солнцеве, а центр дополнительного образования – в Раменках. Общая площадь объектов составит почти 13 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.Как уточняется, детский сад площадью более 6 тысяч квадратных метров возведут на улице Матросова. Центр допобразования площадью почти 7 тысяч квадратных метров появится на улице Раменки.В рамках масштабных инвестпроектов Москва с 2016 года предоставляет землю в аренду на пять лет без торгов под строительство промкомплексов, инноцентров, соцучреждений, транспортных и спортивных объектов. За три квартала текущего года инвесторы получили около 80 земельных участков совокупной площадью более 250 гектар, на которых предполагается построить почти 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

https://ria.ru/20241107/efimov-1982315157.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы