https://ria.ru/20241107/efimov-1982408220.html
Ефимов: инвесторы построят на западе Москвы детсад и центр допобразования
Ефимов: инвесторы построят на западе Москвы детсад и центр допобразования - РИА Новости, 07.11.2024
Ефимов: инвесторы построят на западе Москвы детсад и центр допобразования
На западе Москвы инвесторы в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) построят детсад и комплекс дополнительного образования общей площадью около 13... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:24
2024-11-07T14:24
2024-11-07T14:24
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c2c1e9fc21f13f8b6444dc939854414.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На западе Москвы инвесторы в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) построят детсад и комплекс дополнительного образования общей площадью около 13 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город без торгов предоставил инвесторам и застройщику в аренду около 1,7 гектара земли для возведения объектов образования в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Детский сад, который смогут посещать 350 воспитанников, появится в Солнцеве, а центр дополнительного образования – в Раменках. Общая площадь объектов составит почти 13 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.Как уточняется, детский сад площадью более 6 тысяч квадратных метров возведут на улице Матросова. Центр допобразования площадью почти 7 тысяч квадратных метров появится на улице Раменки.В рамках масштабных инвестпроектов Москва с 2016 года предоставляет землю в аренду на пять лет без торгов под строительство промкомплексов, инноцентров, соцучреждений, транспортных и спортивных объектов. За три квартала текущего года инвесторы получили около 80 земельных участков совокупной площадью более 250 гектар, на которых предполагается построить почти 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
https://ria.ru/20241107/efimov-1982315157.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100287_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_3e6c47abc6f14a4aaeb8071e6d94cd1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На западе Москвы инвесторы в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) построят детсад и комплекс дополнительного образования общей площадью около 13 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город без торгов предоставил инвесторам и застройщику в аренду около 1,7 гектара земли для возведения объектов образования в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Детский сад, который смогут посещать 350 воспитанников, появится в Солнцеве, а центр дополнительного образования – в Раменках. Общая площадь объектов составит почти 13 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.
Как уточняется, детский сад площадью более 6 тысяч квадратных метров возведут на улице Матросова. Центр допобразования площадью почти 7 тысяч квадратных метров появится на улице Раменки.
В рамках масштабных инвестпроектов Москва с 2016 года предоставляет землю в аренду на пять лет без торгов под строительство промкомплексов, инноцентров, соцучреждений, транспортных и спортивных объектов. За три квартала текущего года инвесторы получили около 80 земельных участков совокупной площадью более 250 гектар, на которых предполагается построить почти 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.