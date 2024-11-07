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Ефимов: на станции столичного метро "ЗИЛ" начался монтаж светильников
Ефимов: на станции столичного метро "ЗИЛ" начался монтаж светильников - РИА Новости, 07.11.2024
Ефимов: на станции столичного метро "ЗИЛ" начался монтаж светильников
В Москве начали установку архитектурного освещения на станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:08
2024-11-07T10:08
2024-11-07T10:41
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Москве начали установку архитектурного освещения на станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Строительная готовность станции составляет 76%. Полностью готовы основные конструкции платформы. Строители приступили к архитектурной отделке. В настоящее время на платформенном участке ведется монтаж освещения. На станции “ЗИЛ” на потолочные кронштейны устанавливают 14 трехметровых светильников", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что все светильники произведены на российском предприятии.В свою очередь глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что строители уже приступили к укладке силовых и слаботочных линий на станции. Помимо этого, стартовал монтаж оборудования. Готовность внутренних систем водоснабжения, водоотведения, общеобменной и противодымной вентиляции и кондиционирования вестибюля составляет более, чем 80%.Станцию "ЗИЛ" запроектировали с пересадками на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии, говорится в пресс-релизе. Благодаря этому в столице смогут обустроить городской вокзал.Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до Троицка.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Москве начали установку архитектурного освещения на станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Строительная готовность станции составляет 76%. Полностью готовы основные конструкции платформы. Строители приступили к архитектурной отделке. В настоящее время на платформенном участке ведется монтаж освещения. На станции “ЗИЛ” на потолочные кронштейны устанавливают 14 трехметровых светильников", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что все светильники произведены на российском предприятии.
В свою очередь глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что строители уже приступили к укладке силовых и слаботочных линий на станции. Помимо этого, стартовал монтаж оборудования. Готовность внутренних систем водоснабжения, водоотведения, общеобменной и противодымной вентиляции и кондиционирования вестибюля составляет более, чем 80%.
Станцию "ЗИЛ" запроектировали с пересадками на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии, говорится в пресс-релизе. Благодаря этому в столице смогут обустроить городской вокзал.
Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до Троицка.