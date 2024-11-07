https://ria.ru/20241107/efimov-1982315157.html

Ефимов: на станции столичного метро "ЗИЛ" начался монтаж светильников

Ефимов: на станции столичного метро "ЗИЛ" начался монтаж светильников - РИА Новости, 07.11.2024

Ефимов: на станции столичного метро "ЗИЛ" начался монтаж светильников

В Москве начали установку архитектурного освещения на станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:08

2024-11-07T10:08

2024-11-07T10:41

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b360c86cc7d15df91e3865321233d1c8.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Москве начали установку архитектурного освещения на станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Строительная готовность станции составляет 76%. Полностью готовы основные конструкции платформы. Строители приступили к архитектурной отделке. В настоящее время на платформенном участке ведется монтаж освещения. На станции “ЗИЛ” на потолочные кронштейны устанавливают 14 трехметровых светильников", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что все светильники произведены на российском предприятии.В свою очередь глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что строители уже приступили к укладке силовых и слаботочных линий на станции. Помимо этого, стартовал монтаж оборудования. Готовность внутренних систем водоснабжения, водоотведения, общеобменной и противодымной вентиляции и кондиционирования вестибюля составляет более, чем 80%.Станцию "ЗИЛ" запроектировали с пересадками на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии, говорится в пресс-релизе. Благодаря этому в столице смогут обустроить городской вокзал.Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до Троицка.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы