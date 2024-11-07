https://ria.ru/20241107/dtp-1982369738.html
В Красноярском крае назвали причину ДТП с автобусом
В Красноярском крае назвали причину ДТП с автобусом - РИА Новости, 07.11.2024
В Красноярском крае назвали причину ДТП с автобусом
Причиной ДТП с автобусом под Красноярском, в котором пострадали 18 работников свинокомплекса "Сибагро", стал неправильно выбранный водителем скоростной режим,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:30
2024-11-07T10:30
2024-11-07T10:30
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 7 ноя – РИА Новости. Причиной ДТП с автобусом под Красноярском, в котором пострадали 18 работников свинокомплекса "Сибагро", стал неправильно выбранный водителем скоростной режим, который не соответствовал сложным погодным условиям, сообщил краевой главк МВД в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что автобус с рабочими перевернулся на трассе в Красноярском крае, в салоне находились 36 человек. ДТП произошло в четверг на 75-м километре автодороги "Красноярск — Енисейск" в районе поселка Бартат. Прокуратура сообщила РИА Новости, что пострадали 18 человек, а все пассажиры и водитель – это работники свинокомплекса "Сибагро". Региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Предварительной причиной происшествия стал неправильно выбранный водителем скоростной режим, который не соответствовал сложным погодным условиям и состоянию дорожного покрытия. Кроме этого, в ходе предварительной проверки установлено, что перед поездкой водитель не прошел медицинский осмотр, транспортное средство не осматривалось механиком, отсутствует диагностическая карта, подтверждающая исправность автобуса и его пригодность для передвижения", - говорится в сообщении МВД.
https://ria.ru/20241107/dtp-1982367065.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
В Красноярском крае назвали причину ДТП с автобусом
МВД: причиной ДТП с автобусом под Красноярском стал неправильный выбор скорости