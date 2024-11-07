Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае назвали причину ДТП с автобусом - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/dtp-1982369738.html
В Красноярском крае назвали причину ДТП с автобусом
В Красноярском крае назвали причину ДТП с автобусом - РИА Новости, 07.11.2024
В Красноярском крае назвали причину ДТП с автобусом
Причиной ДТП с автобусом под Красноярском, в котором пострадали 18 работников свинокомплекса "Сибагро", стал неправильно выбранный водителем скоростной режим,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:30
2024-11-07T10:30
происшествия
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982351293_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_ed40485ef134a00671acb3aaa4ce7315.jpg
КРАСНОЯРСК, 7 ноя – РИА Новости. Причиной ДТП с автобусом под Красноярском, в котором пострадали 18 работников свинокомплекса "Сибагро", стал неправильно выбранный водителем скоростной режим, который не соответствовал сложным погодным условиям, сообщил краевой главк МВД в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что автобус с рабочими перевернулся на трассе в Красноярском крае, в салоне находились 36 человек. ДТП произошло в четверг на 75-м километре автодороги "Красноярск — Енисейск" в районе поселка Бартат. Прокуратура сообщила РИА Новости, что пострадали 18 человек, а все пассажиры и водитель – это работники свинокомплекса "Сибагро". Региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Предварительной причиной происшествия стал неправильно выбранный водителем скоростной режим, который не соответствовал сложным погодным условиям и состоянию дорожного покрытия. Кроме этого, в ходе предварительной проверки установлено, что перед поездкой водитель не прошел медицинский осмотр, транспортное средство не осматривалось механиком, отсутствует диагностическая карта, подтверждающая исправность автобуса и его пригодность для передвижения", - говорится в сообщении МВД.
https://ria.ru/20241107/dtp-1982367065.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982351293_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8c93aa8b827ade2f37ea76582e23e450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
В Красноярском крае назвали причину ДТП с автобусом

МВД: причиной ДТП с автобусом под Красноярском стал неправильный выбор скорости

© Фото : Прокуратура Красноярского краяНа месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : Прокуратура Красноярского края
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 7 ноя – РИА Новости. Причиной ДТП с автобусом под Красноярском, в котором пострадали 18 работников свинокомплекса "Сибагро", стал неправильно выбранный водителем скоростной режим, который не соответствовал сложным погодным условиям, сообщил краевой главк МВД в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что автобус с рабочими перевернулся на трассе в Красноярском крае, в салоне находились 36 человек. ДТП произошло в четверг на 75-м километре автодороги "Красноярск — Енисейск" в районе поселка Бартат. Прокуратура сообщила РИА Новости, что пострадали 18 человек, а все пассажиры и водитель – это работники свинокомплекса "Сибагро". Региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Предварительной причиной происшествия стал неправильно выбранный водителем скоростной режим, который не соответствовал сложным погодным условиям и состоянию дорожного покрытия. Кроме этого, в ходе предварительной проверки установлено, что перед поездкой водитель не прошел медицинский осмотр, транспортное средство не осматривалось механиком, отсутствует диагностическая карта, подтверждающая исправность автобуса и его пригодность для передвижения", - говорится в сообщении МВД.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Стали известны подробности смертельного ДТП с иномаркой на ТТК
Вчера, 10:18
 
ПроисшествияКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала