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Стали известны подробности смертельного ДТП с иномаркой на ТТК
Стали известны подробности смертельного ДТП с иномаркой на ТТК - РИА Новости, 07.11.2024
Стали известны подробности смертельного ДТП с иномаркой на ТТК
Мужчина скончался за рулем, после чего врезался в стену тоннеля на ТТК в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:18
2024-11-07T10:18
2024-11-07T10:18
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина скончался за рулем, после чего врезался в стену тоннеля на ТТК в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале. "На Третьем транспортном кольце водитель автомобиля погиб при участии в дорожном движении. Сегодня в 6:20 мск на внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле водитель автомобиля "Черри" совершил наезд на стену тоннеля. По предварительным данным, мужчине 1981 года рождения стало плохо за рулём и он скончался до столкновения", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241024/dtp-1979734779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Стали известны подробности смертельного ДТП с иномаркой на ТТК
ГАИ: водитель иномарки, врезавшейся в стену тоннеля на ТТК, умер за рулем до ДТП