https://ria.ru/20241107/dtp-1982367065.html

Стали известны подробности смертельного ДТП с иномаркой на ТТК

Стали известны подробности смертельного ДТП с иномаркой на ТТК - РИА Новости, 07.11.2024

Стали известны подробности смертельного ДТП с иномаркой на ТТК

Мужчина скончался за рулем, после чего врезался в стену тоннеля на ТТК в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:18

2024-11-07T10:18

2024-11-07T10:18

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина скончался за рулем, после чего врезался в стену тоннеля на ТТК в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале. "На Третьем транспортном кольце водитель автомобиля погиб при участии в дорожном движении. Сегодня в 6:20 мск на внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле водитель автомобиля "Черри" совершил наезд на стену тоннеля. По предварительным данным, мужчине 1981 года рождения стало плохо за рулём и он скончался до столкновения", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241024/dtp-1979734779.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва