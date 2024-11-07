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Стали известны подробности смертельного ДТП с иномаркой на ТТК - РИА Новости, 07.11.2024
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10:18 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/dtp-1982367065.html
Стали известны подробности смертельного ДТП с иномаркой на ТТК
Стали известны подробности смертельного ДТП с иномаркой на ТТК - РИА Новости, 07.11.2024
Стали известны подробности смертельного ДТП с иномаркой на ТТК
Мужчина скончался за рулем, после чего врезался в стену тоннеля на ТТК в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:18
2024-11-07T10:18
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина скончался за рулем, после чего врезался в стену тоннеля на ТТК в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале. "На Третьем транспортном кольце водитель автомобиля погиб при участии в дорожном движении. Сегодня в 6:20 мск на внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле водитель автомобиля "Черри" совершил наезд на стену тоннеля. По предварительным данным, мужчине 1981 года рождения стало плохо за рулём и он скончался до столкновения", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241024/dtp-1979734779.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Стали известны подробности смертельного ДТП с иномаркой на ТТК

ГАИ: водитель иномарки, врезавшейся в стену тоннеля на ТТК, умер за рулем до ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина скончался за рулем, после чего врезался в стену тоннеля на ТТК в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале.
"На Третьем транспортном кольце водитель автомобиля погиб при участии в дорожном движении. Сегодня в 6:20 мск на внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле водитель автомобиля "Черри" совершил наезд на стену тоннеля. По предварительным данным, мужчине 1981 года рождения стало плохо за рулём и он скончался до столкновения", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, добавили в ведомстве.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Москве водитель иномарки умер за рулем и попал в ДТП
24 октября, 10:07
 
ПроисшествияМосква
 
 
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