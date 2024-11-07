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В Красноярском крае автобус с рабочими попал в ДТП, есть пострадавшие
В Красноярском крае автобус с рабочими попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.11.2024
В Красноярском крае автобус с рабочими попал в ДТП, есть пострадавшие
Автобус с рабочими перевернулся на трассе в Красноярском крае, в салоне находилось 36 человек, 9 из них обратились за медицинской помощью, сообщает краевой... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T08:25
2024-11-07T08:25
2024-11-07T08:59
происшествия
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 7 ноя – РИА Новости. Автобус с рабочими перевернулся на трассе в Красноярском крае, в салоне находилось 36 человек, 9 из них обратились за медицинской помощью, сообщает краевой главк МВД. По предварительным данным ведомства, ДТП произошло в четверг на 75 километре автодороги "Красноярск — Енисейск" в районе поселка Бартат. Водитель автобуса Higer, перевозящий рабочих, двигался со стороны Красноярска и допустил съезд с дороги в кюве, где потом перевернулся. "В транспортном средстве находилось 36 пассажиров, из них 9 человек обратились за медицинской помощью. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, красноярск
Происшествия, Красноярский край, Красноярск
В Красноярском крае автобус с рабочими попал в ДТП, есть пострадавшие
В Красноярском крае перевернулся автобус с рабочими, пострадали девять человек