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В Красноярском крае автобус с рабочими попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.11.2024
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08:25 07.11.2024 (обновлено: 08:59 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/dtp-1982347638.html
В Красноярском крае автобус с рабочими попал в ДТП, есть пострадавшие
В Красноярском крае автобус с рабочими попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.11.2024
В Красноярском крае автобус с рабочими попал в ДТП, есть пострадавшие
Автобус с рабочими перевернулся на трассе в Красноярском крае, в салоне находилось 36 человек, 9 из них обратились за медицинской помощью, сообщает краевой... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T08:25
2024-11-07T08:59
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 7 ноя – РИА Новости. Автобус с рабочими перевернулся на трассе в Красноярском крае, в салоне находилось 36 человек, 9 из них обратились за медицинской помощью, сообщает краевой главк МВД. По предварительным данным ведомства, ДТП произошло в четверг на 75 километре автодороги "Красноярск — Енисейск" в районе поселка Бартат. Водитель автобуса Higer, перевозящий рабочих, двигался со стороны Красноярска и допустил съезд с дороги в кюве, где потом перевернулся. "В транспортном средстве находилось 36 пассажиров, из них 9 человек обратились за медицинской помощью. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.
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происшествия, красноярский край, красноярск
Происшествия, Красноярский край, Красноярск
В Красноярском крае автобус с рабочими попал в ДТП, есть пострадавшие

В Красноярском крае перевернулся автобус с рабочими, пострадали девять человек

© Фото : пресс-служба полиции Красноярского краяНа месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : пресс-служба полиции Красноярского края
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 7 ноя – РИА Новости. Автобус с рабочими перевернулся на трассе в Красноярском крае, в салоне находилось 36 человек, 9 из них обратились за медицинской помощью, сообщает краевой главк МВД.
По предварительным данным ведомства, ДТП произошло в четверг на 75 километре автодороги "Красноярск — Енисейск" в районе поселка Бартат. Водитель автобуса Higer, перевозящий рабочих, двигался со стороны Красноярска и допустил съезд с дороги в кюве, где потом перевернулся.
"В транспортном средстве находилось 36 пассажиров, из них 9 человек обратились за медицинской помощью. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.
Место происшествия, где автобус съехал в кювет и опрокинулся в Ульяновской области. 17 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся
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ПроисшествияКрасноярский крайКрасноярск
 
 
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