Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 07.11.2024 (обновлено: 18:27 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/chernyshenko--1982470500.html
Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом
Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом - РИА Новости, 07.11.2024
Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:42
2024-11-07T18:27
венесуэла
дмитрий чернышенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982482210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c72b66bee5c0b8d35fcdb18bd1edd52.jpg
КАРАКАС, 7 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости. Зампред правительства выступит на заседании российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в узком и расширенном составах. На встрече планируется обсудить сотрудничество государств, в том числе в сфере науки, образования, молодежной политики и туризма. Кроме того, вице-премьер планирует посетить национальный пантеон Венесуэлы, принять участие в церемонии старта финального этапа работ перед масштабным производством препарата инсулина в рамках проекта трансфера российской технологии "Герофарм", а также пообщаться с учениками и преподавателями Центра открытого образования и изучения русского языка.
https://ria.ru/20241025/venesuela-1979947535.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982482210_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe2b4e91d05716880bcb9bf7827b68c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, дмитрий чернышенко, в мире
Венесуэла, Дмитрий Чернышенко, В мире
Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии встречи в аэропорту Каракаса
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии встречи в аэропорту Каракаса - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии встречи в аэропорту Каракаса
Читать ria.ru в
Дзен
КАРАКАС, 7 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Зампред правительства выступит на заседании российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в узком и расширенном составах. На встрече планируется обсудить сотрудничество государств, в том числе в сфере науки, образования, молодежной политики и туризма.
Кроме того, вице-премьер планирует посетить национальный пантеон Венесуэлы, принять участие в церемонии старта финального этапа работ перед масштабным производством препарата инсулина в рамках проекта трансфера российской технологии "Герофарм", а также пообщаться с учениками и преподавателями Центра открытого образования и изучения русского языка.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В Венесуэле открыли барельеф пионерам советской космонавтики
25 октября, 03:24
 
ВенесуэлаДмитрий ЧернышенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала