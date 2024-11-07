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Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом
Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом - РИА Новости, 07.11.2024
Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:42
2024-11-07T17:42
2024-11-07T18:27
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КАРАКАС, 7 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости. Зампред правительства выступит на заседании российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в узком и расширенном составах. На встрече планируется обсудить сотрудничество государств, в том числе в сфере науки, образования, молодежной политики и туризма. Кроме того, вице-премьер планирует посетить национальный пантеон Венесуэлы, принять участие в церемонии старта финального этапа работ перед масштабным производством препарата инсулина в рамках проекта трансфера российской технологии "Герофарм", а также пообщаться с учениками и преподавателями Центра открытого образования и изучения русского языка.
https://ria.ru/20241025/venesuela-1979947535.html
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венесуэла, дмитрий чернышенко, в мире
Венесуэла, Дмитрий Чернышенко, В мире
Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом
КАРАКАС, 7 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Зампред правительства выступит на заседании российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в узком и расширенном составах. На встрече планируется обсудить сотрудничество государств, в том числе в сфере науки, образования, молодежной политики и туризма.
Кроме того, вице-премьер планирует посетить национальный пантеон Венесуэлы, принять участие в церемонии старта финального этапа работ перед масштабным производством препарата инсулина в рамках проекта трансфера российской технологии "Герофарм", а также пообщаться с учениками и преподавателями Центра открытого образования и изучения русского языка.