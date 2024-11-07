В Чехии заявили о планах США переложить военную помощь Украине на ЕС
Оппозиция Чехии: Трамп переложит расходы на военную помощь Украине на ЕС
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ПРАГА, 7 ноя - РИА Новости. После избрания президентом США Дональда Трампа Вашингтон постарается переложить расходы на военную помощь Украине на ЕС, а потенциальное окончание боевых действий может спровоцировать новую волну миграции украинцев в Европу, заявил в четверг журналистам замглавы чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Карел Гавличек, считающийся в движении "теневым премьером".
"Мы ожидаем усиление давления с целью окончания войны (конфликта на Украине - ред.) и стремление (США - ред.) перенести связанные с войной расходы на Европейский союз", - сказал Гавличек.
При этом, по мнению Гавличека, в случае окончания боевых действий Чехия может столкнуться с новой волной мигрантов с Украины.
"Я воспринимаю это (возможный приток украинских мигрантов - ред.) как большую угрозу для Чехии", - подчеркнул Гавличек.
Он отметил, что среди мигрантов могут в том числе оказаться люди, страдающие "послевоенным синдромом".
Оппозиционное движение ANO, возглавляемое экс-премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем, в течение последних месяцев идет на первом месте в социологических исследованиях о популярности политических сил в Чехии, за него на выборах готов проголосовать каждый третий избиратель. Очередные парламентские выборы в республике должны состояться осенью 2025 года. Заместитель председателя движения Карел Гавличек считается в ANO главой "теневого правительства".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.