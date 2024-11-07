В Британии рассказали, как Трамп может урегулировать конфликт на Украине
Лорд Балф: Трампу придется урезать помощь Украине для урегулирования конфликта
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Избранному президенту США Дональду Трампу для того, чтобы усадить Киев за стол переговоров, потребуется перекрыть потоки финансовой поддержки, на которую Украина опирается, чтобы выжить, заявил РИА Новости член Палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф.
"Для достижения урегулирования Трампу придется обрезать спасательный финансовый трос. Вокруг масштабов помощи действует заговор молчания. Для Украины не только поставляли оружие и проводили обучение, но и отправляли деньги на выплату зарплат в государственном секторе", - сказал собеседник агентства.
Лорд выразил надежду, что Трамп выполнит свое обещание по пересмотру роли Вашингтона как главного благодетеля Украины и начнет существенные переговоры с Россией. Балф рассчитывает, что Трамп после возвращения в Белый дом будет придерживаться "довольно прагматичного взгляда на отношения" с РФ.
"ЕС должен принять реальность. По украинской политике мало поддержки, и в Германии и Франции скоро пройдут выборы. ЕС более реалистичен, чем Великобритания, и они должны, а многие уже признают, что у нас есть общий европейский дом", - отметил он.
"Нам следует договориться, что в Прибалтике не будет ядерного оружия или баз. Прибалтику следует держать под контролем, если это необходимо, давить на нее для выполнения своих обязательств, в обмен на что Россия должна согласиться не заниматься дестабилизацией или вмешиваться", - считает Балф.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, осуществляющие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.