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Добровольцы-дроноводы работают вплотную к ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:05 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/bpla-1982344015.html
Добровольцы-дроноводы работают вплотную к ВСУ в Запорожской области
Добровольцы-дроноводы работают вплотную к ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.11.2024
Добровольцы-дроноводы работают вплотную к ВСУ в Запорожской области
Операторы БПЛА добровольческого отряда "БАРС-11" работают в непосредственной близости к противнику, оказывают поддержку передовым подразделениям группировки... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:05
2024-11-07T07:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноя - РИА Новости. Операторы БПЛА добровольческого отряда "БАРС-11" работают в непосредственной близости к противнику, оказывают поддержку передовым подразделениям группировки войск "Днепр" в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Бурый". "Наши расчеты БПЛА работают непосредственно рядом с ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.), в нескольких километрах от ЛБС. Просто сильно много преимуществ от этого, мы сокращаем дистанцию полета. Дистанция полета сокращается для того, чтобы мы чаще и больше могли заходить на противника, больше доразведывать времени", - пояснил "Бурый". Собеседник агентства отметил, что работа на минимальном расстоянии от противника дает возможность обходить средства радиоэлектронной борьбы ВСУ. "В первую очередь проводим доразведку всех лесополос, которые отмечены, где находился противник или находится, работаем туда сбросами, а также плюс занимаемся корректировкой огня для своего миномета, своей гаубицы, осуществляем корректировку, ну и наблюдение за противником", - добавил командир расчета.
https://ria.ru/20241020/operator-1978940931.html
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РИА Новости
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Добровольцы-дроноводы работают вплотную к ВСУ в Запорожской области

Операторы БПЛА отряда "БАРС-11" работают вплотную к ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноя - РИА Новости. Операторы БПЛА добровольческого отряда "БАРС-11" работают в непосредственной близости к противнику, оказывают поддержку передовым подразделениям группировки войск "Днепр" в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Бурый".
"Наши расчеты БПЛА работают непосредственно рядом с ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.), в нескольких километрах от ЛБС. Просто сильно много преимуществ от этого, мы сокращаем дистанцию полета. Дистанция полета сокращается для того, чтобы мы чаще и больше могли заходить на противника, больше доразведывать времени", - пояснил "Бурый".
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Собеседник агентства отметил, что работа на минимальном расстоянии от противника дает возможность обходить средства радиоэлектронной борьбы ВСУ.
"В первую очередь проводим доразведку всех лесополос, которые отмечены, где находился противник или находится, работаем туда сбросами, а также плюс занимаемся корректировкой огня для своего миномета, своей гаубицы, осуществляем корректировку, ну и наблюдение за противником", - добавил командир расчета.
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