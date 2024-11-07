https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982453838.html
Помощница не смогла сказать, с каких счетов оплачивались расходы Блиновской
Помощница не смогла сказать, с каких счетов оплачивались расходы Блиновской - РИА Новости, 07.11.2024
Помощница не смогла сказать, с каких счетов оплачивались расходы Блиновской
Личная помощница "королевы марафонов" Елены Блиновской заявила в суде, что не знает, с каких счетов оплачивались ее расходы, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:28
2024-11-07T16:28
2024-11-07T16:28
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Личная помощница "королевы марафонов" Елены Блиновской заявила в суде, что не знает, с каких счетов оплачивались ее расходы, передает корреспондент РИА Новости из Савеловского суда Москвы. На допросе свидетельница Мария Ростова указала, что занималась организацией мероприятий Блиновской, путешествий, бытовыми делами, составляла ее расписание. "Я только смотрела, что там есть пометка "оплачено", и сразу отправляла", - отметила свидетельница. По ее словам, часть расходов оплачивалась со счета ИП Блиновская, но, может, были и другие организации и индивидуальные предприниматели. На работу к Блиновской, по ее словам, она попросилась, пройдя все ее марафоны, но документально сотрудничество они не оформляли. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. А кроме того, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская в суде призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре. В отношении находящегося в зоне СВО Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере было выделено в отдельное производство и сейчас приостановлено.
https://ria.ru/20241007/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982447310.html
https://ria.ru/20240725/blinovskaya-1961850170.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, елена блиновская, алексей блиновский
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
Помощница не смогла сказать, с каких счетов оплачивались расходы Блиновской
Помощница Ростова не смогла сказать, кто и как оплачивал расходы Блиновской
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Личная помощница "королевы марафонов" Елены Блиновской заявила в суде, что не знает, с каких счетов оплачивались ее расходы, передает корреспондент РИА Новости из Савеловского суда Москвы.
На допросе свидетельница Мария Ростова указала, что занималась организацией мероприятий Блиновской, путешествий, бытовыми делами, составляла ее расписание.
"Я только смотрела, что там есть пометка "оплачено", и сразу отправляла", - отметила свидетельница. По ее словам, часть расходов оплачивалась со счета ИП Блиновская, но, может, были и другие организации и индивидуальные предприниматели.
На работу к Блиновской, по ее словам, она попросилась, пройдя все ее марафоны, но документально сотрудничество они не оформляли.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. А кроме того, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская в суде призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
В отношении находящегося в зоне СВО Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере было выделено в отдельное производство и сейчас приостановлено.