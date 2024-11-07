https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982447310.html

Личная помощница Блиновской рассказала о бурной жизни "королевы марафонов"

Личная помощница Блиновской рассказала о бурной жизни "королевы марафонов" - РИА Новости, 07.11.2024

Личная помощница Блиновской рассказала о бурной жизни "королевы марафонов"

Личная помощница Елены Блиновской рассказала, что "королева марафонов" посещала мероприятия, участвовала в благотворительности, общалась с подписчиками,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:55

2024-11-07T15:55

2024-11-07T15:55

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елена блиновская

алексей блиновский

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Личная помощница Елены Блиновской рассказала, что "королева марафонов" посещала мероприятия, участвовала в благотворительности, общалась с подписчиками, одновременно получая образование в нескольких вузах, передает корреспондент РИА Новости из Савеловского суда Москвы. "У нее была бурная жизнь: мероприятия, общение с людьми, общение с подписчиками в соцсетях, благотворительность, обучение в нескольких вузах одновременно", - сказала Мария Ростова на допросе. По ее словам, Блиновская в разных вузах училась психологии и это занимало у нее все время. "Например, надо появиться на публичном мероприятии, а она оставалась на лекции. Это похвально, но для публичного человека странно", - добавила свидетельница. Блиновская относилась к учебе не формально, преподаватели относились к ней с уважением. Кроме того, она занималась благотворительностью, а также часто помогала людям, не афишируя это, поведала Ростова. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. А кроме того, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская в суде призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре. В отношении находящегося в зоне СВО Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере было выделено в отдельное производство и сейчас приостановлено.

https://ria.ru/20241007/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20241003/blinovskaya-1976171932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, елена блиновская, алексей блиновский, происшествия