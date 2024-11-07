https://ria.ru/20241107/biznes-1982410539.html

Калинин: взаимодействие крупного и малого бизнеса должно стать системным

Калинин: взаимодействие крупного и малого бизнеса должно стать системным - РИА Новости, 07.11.2024

Калинин: взаимодействие крупного и малого бизнеса должно стать системным

Сотрудничество крупного и малого бизнеса России должно стать системным, в этом один из резервов повышения их эффективности, заявил президент Общероссийской... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:31

2024-11-07T13:31

2024-11-07T13:31

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александр калинин

автоваз

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

российский союз промышленников и предпринимателей

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудничество крупного и малого бизнеса России должно стать системным, в этом один из резервов повышения их эффективности, заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. "Да, крупный бизнес во многом все делает, но редко такие предприятия делают это системно. Большей частью все это есть фрагментарно у тех или иных крупных компаний",- сказал он в ходе работы Второго "Русского экономического форума". "Важно, чтобы взаимодействие малого и крупного бизнеса в России было неформальным. Ведь это один из резервов повышения эффективности работы как крупного, так и малого бизнеса России",- добавил он. Калинин напомнил, что Минэкономразвития России совместно с общественным объединениями (Российский союз промышленников и предпринимателей, "Опора России", ТПП России, общественная организация "Деловая Россия") была разработана Декларация о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами МСП, она вступила в силу в 2023 году. Декларация определяет 5 областей взаимодействия: доступ на рынки, модернизация производственных и административных процессов, доступ к инфраструктуре, доступ к финансированию, развитие человеческого капитала и компетенция. "Декларация о взаимодействии малого и крупного бизнеса России была самым детальным образом разработана. Все ее пять разделов не были взяты с потолка. Все было обсуждено с крупным бизнесом",- рассказал Калинин. На сегодняшний день, по его словам, к декларации присоединились пока только 29 компаний. Среди них, например, "Урал", "АвтоВАЗ", "Магнитогорский металлургический комбинат", "Челябинский радиозавод". В качестве положительного примера он рассказал об "АвтоВАЗе", который после введения западных санкций, производя новую Lada на основе платформы Renault-Nissan, потерял фактически две трети своих поставщиков, но благодаря кооперации с отечественным малым бизнесом оперативно наладил деятельность.

https://ria.ru/20241102/proverki-1981553150.html

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