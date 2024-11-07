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Бирюков: Московский коммунальный флот начали готовить к зиме - РИА Новости, 07.11.2024
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Бирюков: Московский коммунальный флот начали готовить к зиме
Бирюков: Московский коммунальный флот начали готовить к зиме - РИА Новости, 07.11.2024
Бирюков: Московский коммунальный флот начали готовить к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к консервации коммунального флота на зимний период, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:40
2024-11-07T13:40
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москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к консервации коммунального флота на зимний период, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Столичный коммунальный флот завершает свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, будут законсервированы до весны. В период навигации коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки в границах города и судоходный участок Яузы находятся под круглосуточным контролем. "С апреля по октябрь было собрано свыше 600 тонн плавающего мусора, ликвидировано почти 140 различных загрязнений, со дна извлечено около 6,5 тысяч тонн песка и грунта. В межнавигационный период проведем регламентное обслуживание судов, при необходимости обновим оборудование. Перед стартом нового сезона будет организован комплекс пуско-наладочных работ", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что после окончания навигации на воде останутся два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. На незамерзающих участках акватории продолжат работать несколько быстроходных специализированных катеров.
https://ria.ru/20241107/moskva-1982355525.html
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков

Бирюков: Московский коммунальный флот начали готовить к зиме

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к консервации коммунального флота на зимний период, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Столичный коммунальный флот завершает свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, будут законсервированы до весны. В период навигации коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок", - отметил Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки в границах города и судоходный участок Яузы находятся под круглосуточным контролем.
"С апреля по октябрь было собрано свыше 600 тонн плавающего мусора, ликвидировано почти 140 различных загрязнений, со дна извлечено около 6,5 тысяч тонн песка и грунта. В межнавигационный период проведем регламентное обслуживание судов, при необходимости обновим оборудование. Перед стартом нового сезона будет организован комплекс пуско-наладочных работ", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что после окончания навигации на воде останутся два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. На незамерзающих участках акватории продолжат работать несколько быстроходных специализированных катеров.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
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