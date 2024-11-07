Рейтинг@Mail.ru
Израильские ВВС атаковали район, прилегающий к аэропорту Бейрута - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/beyrut-1982334238.html
Израильские ВВС атаковали район, прилегающий к аэропорту Бейрута
Израильские ВВС атаковали район, прилегающий к аэропорту Бейрута - РИА Новости, 07.11.2024
Израильские ВВС атаковали район, прилегающий к аэропорту Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по району Узаи рядом с международным аэропортом Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T02:45
2024-11-07T02:45
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
бейрут
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978084838_0:93:3072:1820_1920x0_80_0_0_d865709f376af91de6d00928c22d09d4.jpg
БЕЙРУТ, 7 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по району Узаи рядом с международным аэропортом Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. По району Узаи было нанесено три мощных удара, отмечает агентство. Ранее армия Израиля опубликовала предупреждение о намерении ударить по данному району Бейрута, после чего сотни граждан начали в спешном порядке покидать Узаи в направлении центра ливанской столицы. В среду вечером израильская авиация нанесла несколько ударов рядом с аэропортом со стороны района Лейляки в южном пригороде Бейрута. Также атакам подверглись районы Харет-Хрейк и Маамура.
https://ria.ru/20241106/khezbolla-1982323401.html
бейрут
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978084838_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_c65370a975b58d38f0af9e5ac68d3dcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, израиль, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут, Израиль, В мире
Израильские ВВС атаковали район, прилегающий к аэропорту Бейрута

ВВС ЦАХАЛ атаковали район Узаи, прилегающий к аэропорту Бейрута

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в районе аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте
Дым на месте израильского удара в районе аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в районе аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 7 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по району Узаи рядом с международным аэропортом Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
По району Узаи было нанесено три мощных удара, отмечает агентство.
Ранее армия Израиля опубликовала предупреждение о намерении ударить по данному району Бейрута, после чего сотни граждан начали в спешном порядке покидать Узаи в направлении центра ливанской столицы.
В среду вечером израильская авиация нанесла несколько ударов рядом с аэропортом со стороны района Лейляки в южном пригороде Бейрута. Также атакам подверглись районы Харет-Хрейк и Маамура.
Флаг Хезболлы - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
"Хезболла" атаковала военную базу в Израиле
Вчера, 23:25
 
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024БейрутИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала