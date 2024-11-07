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Израильские ВВС атаковали район, прилегающий к аэропорту Бейрута
Израильские ВВС атаковали район, прилегающий к аэропорту Бейрута - РИА Новости, 07.11.2024
Израильские ВВС атаковали район, прилегающий к аэропорту Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по району Узаи рядом с международным аэропортом Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T02:45
2024-11-07T02:45
2024-11-07T02:45
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БЕЙРУТ, 7 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по району Узаи рядом с международным аэропортом Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. По району Узаи было нанесено три мощных удара, отмечает агентство. Ранее армия Израиля опубликовала предупреждение о намерении ударить по данному району Бейрута, после чего сотни граждан начали в спешном порядке покидать Узаи в направлении центра ливанской столицы. В среду вечером израильская авиация нанесла несколько ударов рядом с аэропортом со стороны района Лейляки в южном пригороде Бейрута. Также атакам подверглись районы Харет-Хрейк и Маамура.
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, израиль, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут, Израиль, В мире
Израильские ВВС атаковали район, прилегающий к аэропорту Бейрута
ВВС ЦАХАЛ атаковали район Узаи, прилегающий к аэропорту Бейрута