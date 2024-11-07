https://ria.ru/20241107/bespilotniki-1982344661.html
Над Воронежской и Белгородской областями за ночь сбили 15 беспилотников
Над Воронежской и Белгородской областями за ночь сбили 15 беспилотников - РИА Новости, 07.11.2024
Над Воронежской и Белгородской областями за ночь сбили 15 беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 14 украинских беспилотников над Воронежской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:19
2024-11-07T07:19
2024-11-07T07:19
министерство обороны рф (минобороны рф)
воронежская область
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589094_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_ec26d87de1619ac1c9e72c33f12c305d.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 14 украинских беспилотников над Воронежской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских БПЛА: 14 БПЛА – над территорией Воронежской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241105/lnr-1981992771.html
воронежская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589094_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_b286abacc3558299c8b54b21028afa2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, белгородская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воронежская область, Белгородская область
Над Воронежской и Белгородской областями за ночь сбили 15 беспилотников
Минобороны: ПВО ночью сбила над Воронежской и Белгородской областями 15 БПЛА ВСУ