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Над Воронежской и Белгородской областями за ночь сбили 15 беспилотников - РИА Новости, 07.11.2024
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07:19 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/bespilotniki-1982344661.html
Над Воронежской и Белгородской областями за ночь сбили 15 беспилотников
Над Воронежской и Белгородской областями за ночь сбили 15 беспилотников - РИА Новости, 07.11.2024
Над Воронежской и Белгородской областями за ночь сбили 15 беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 14 украинских беспилотников над Воронежской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:19
2024-11-07T07:19
министерство обороны рф (минобороны рф)
воронежская область
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 14 украинских беспилотников над Воронежской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских БПЛА: 14 БПЛА – над территорией Воронежской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241105/lnr-1981992771.html
воронежская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, белгородская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воронежская область, Белгородская область
Над Воронежской и Белгородской областями за ночь сбили 15 беспилотников

Минобороны: ПВО ночью сбила над Воронежской и Белгородской областями 15 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК-М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 14 украинских беспилотников над Воронежской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских БПЛА: 14 БПЛА – над территорией Воронежской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воронежская областьБелгородская область
 
 
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