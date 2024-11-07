https://ria.ru/20241107/bespilotniki-1982344661.html

Над Воронежской и Белгородской областями за ночь сбили 15 беспилотников

Над Воронежской и Белгородской областями за ночь сбили 15 беспилотников - РИА Новости, 07.11.2024

Над Воронежской и Белгородской областями за ночь сбили 15 беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 14 украинских беспилотников над Воронежской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T07:19

2024-11-07T07:19

2024-11-07T07:19

министерство обороны рф (минобороны рф)

воронежская область

белгородская область

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 14 украинских беспилотников над Воронежской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских БПЛА: 14 БПЛА – над территорией Воронежской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241105/lnr-1981992771.html

воронежская область

белгородская область

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министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, белгородская область