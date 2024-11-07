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БПЛА "Иноходец" уничтожил украинскую БМП в курском приграничье - РИА Новости, 07.11.2024
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14:54 07.11.2024
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БПЛА "Иноходец" уничтожил украинскую БМП в курском приграничье
БПЛА "Иноходец" уничтожил украинскую БМП в курском приграничье - РИА Новости, 07.11.2024
БПЛА "Иноходец" уничтожил украинскую БМП в курском приграничье
Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения боевой машины пехоты ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с применением беспилотного... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:54
2024-11-07T14:54
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения боевой машины пехоты ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с применением беспилотного ударного комплекса "Иноходец" в приграничном районе Курской области. В описании к видео сказано, что военнослужащие группировки "Север" выявили в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области украинскую БМП в районе лесополосы. После анализа полученных данных было принято решение об огневом воздействии на неё. "В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" ракетного удара БМП боевиков ВСУ была уничтожена. Поражение цели зафиксировано средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - уточнили в МО РФ. На опубликованном видеоролике "Иноходец" прилетает в машину, после чего происходит взрыв и разлетаются горящие осколки.
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Уничтожение машины пехоты ВСУ в курском приграничье
Военнослужащие группировки войск «Север» с применением беспилотного ударного комплекса «Иноходец» уничтожили боевую машину пехоты противника в приграничном районе Курской области.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
БПЛА "Иноходец" уничтожил украинскую БМП в курском приграничье

МО показало уничтожение БМП ВСУ с помощью БПЛА "Иноходец" в Курской области

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения боевой машины пехоты ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с применением беспилотного ударного комплекса "Иноходец" в приграничном районе Курской области.
В описании к видео сказано, что военнослужащие группировки "Север" выявили в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области украинскую БМП в районе лесополосы. После анализа полученных данных было принято решение об огневом воздействии на неё.
"В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" ракетного удара БМП боевиков ВСУ была уничтожена. Поражение цели зафиксировано средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - уточнили в МО РФ.
На опубликованном видеоролике "Иноходец" прилетает в машину, после чего происходит взрыв и разлетаются горящие осколки.
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