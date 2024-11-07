Украинские войска попытались атаковать Старобешевскую ТЭС в ДНР
В ДНР перехватили беспилотник самолетного типа, нацеленный на Старобешевскую ТЭС
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" перехватила американский беспилотник самолетного типа, нацеленный на Старобешевскую тепловую электростанцию, питающую центральные и южные районы ДНР, сообщил штаб обороны республики в Telegram-канале.
"Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Старобешевском районе ДНР перехвачен американский беспилотник самолётного типа, вооруженный фугасной боевой частью весом в 15 килограммов, нацеленный на критически важный для региона объект энергопромышленности - Старобешевскую тепловую электростанцию, которая питает центральные и южные районы республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике провели рентгенографическое исследование беспилотника на месте, установили расположение средств инициирования боевого заряда и с помощью мобильного робототехнического комплекса деактировали исполнительный механизм взрывного устройства. Жертв среди населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
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