https://ria.ru/20241107/bespilotnik-1982424163.html

Украинские войска попытались атаковать Старобешевскую ТЭС в ДНР

Украинские войска попытались атаковать Старобешевскую ТЭС в ДНР - РИА Новости, 07.11.2024

Украинские войска попытались атаковать Старобешевскую ТЭС в ДНР

Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" перехватила американский беспилотник самолетного типа, нацеленный на Старобешевскую тепловую... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:15

2024-11-07T14:15

2024-11-07T14:50

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" перехватила американский беспилотник самолетного типа, нацеленный на Старобешевскую тепловую электростанцию, питающую центральные и южные районы ДНР, сообщил штаб обороны республики в Telegram-канале."Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Старобешевском районе ДНР перехвачен американский беспилотник самолётного типа, вооруженный фугасной боевой частью весом в 15 килограммов, нацеленный на критически важный для региона объект энергопромышленности - Старобешевскую тепловую электростанцию, которая питает центральные и южные районы республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике провели рентгенографическое исследование беспилотника на месте, установили расположение средств инициирования боевого заряда и с помощью мобильного робототехнического комплекса деактировали исполнительный механизм взрывного устройства. Жертв среди населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

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донецкая народная республика, происшествия