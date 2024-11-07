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В Брянской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 07.11.2024
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00:05 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/bespilotnik-1982325648.html
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 07.11.2024
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T00:05
2024-11-07T00:05
брянская область
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Богомаз сообщал, что на территории Брянской области уничтожены два украинских беспилотника. "Над территорией Брянской области уничтожен еще один вражеский БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале Глава региона уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241106/dagestan-1982145746.html
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брянская область, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник

Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще один БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее Богомаз сообщал, что на территории Брянской области уничтожены два украинских беспилотника.
"Над территорией Брянской области уничтожен еще один вражеский БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале
Глава региона уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Брянская областьАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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