https://ria.ru/20241107/bespilotnik-1982325648.html
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 07.11.2024
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T00:05
2024-11-07T00:05
2024-11-07T00:05
брянская область
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Богомаз сообщал, что на территории Брянской области уничтожены два украинских беспилотника. "Над территорией Брянской области уничтожен еще один вражеский БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале Глава региона уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241106/dagestan-1982145746.html
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брянская область, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще один БПЛА ВСУ