https://ria.ru/20241107/bespilotnik-1982325648.html

В Брянской области уничтожили еще один беспилотник

В Брянской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 07.11.2024

В Брянской области уничтожили еще один беспилотник

Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T00:05

2024-11-07T00:05

2024-11-07T00:05

брянская область

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Богомаз сообщал, что на территории Брянской области уничтожены два украинских беспилотника. "Над территорией Брянской области уничтожен еще один вражеский БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале Глава региона уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241106/dagestan-1982145746.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, происшествия