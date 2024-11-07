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В Ярославской области рассказали о ситуации с препаратом для беременных
В Ярославской области рассказали о ситуации с препаратом для беременных - РИА Новости, 07.11.2024
В Ярославской области рассказали о ситуации с препаратом для беременных
Антирезусный иммуноглобулин, который применяется в акушерстве для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови, есть в наличии в... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:15
2024-11-07T16:15
2024-11-07T16:15
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Антирезусный иммуноглобулин, который применяется в акушерстве для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови, есть в наличии в Ярославской области, но "в остатках", сообщили РИА Новости в областном минздраве. Издание "Коммерсант" ранее сообщило, что ряд регионов России столкнулся с дефицитом антирезусного иммуноглобулина. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и положен всем резус-отрицательным беременным с 28-й недели. "В Ярославской области препарат есть в наличии. Пока он в остатках, ждем поставку", - сообщили в минздраве. Там уточнили, что не владеют данными о сроках поставки.
https://ria.ru/20241107/pravitelstvo-1982375104.html
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общество, здоровье - общество, ярославская область, россия
Общество, Здоровье - Общество, Ярославская область, Россия
В Ярославской области рассказали о ситуации с препаратом для беременных
В Ярославской области рассказали о ситуации с важным препаратом для беременных