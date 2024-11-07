https://ria.ru/20241107/berdyansk-1982370149.html
Житель Бердянска рассказал, сколько ему обещали за подрыв машины экс-судьи
Житель Бердянска рассказал, сколько ему обещали за подрыв машины экс-судьи - РИА Новости, 07.11.2024
Житель Бердянска рассказал, сколько ему обещали за подрыв машины экс-судьи
Обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего судьи в Запорожской области рассказал на видео ФСБ, что должен был "эвакуироваться" на Украину, чтобы уже там получить... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:33
2024-11-07T10:33
2024-11-07T10:33
специальная военная операция на украине
украина
бердянск
россия
светлана петренко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего судьи в Запорожской области рассказал на видео ФСБ, что должен был "эвакуироваться" на Украину, чтобы уже там получить обещанные 10 тысяч долларов. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что силовики задержали 35-летнего жителя Бердянска, установившего и подорвавшего автомобиль бывшего судьи, которого в салоне не оказалось. Обвиняемый, который действовал по заданию военной разведки Украины за вознаграждение в 10 тысяч долларов, арестован. "С августа 2023 года выполнял задания Главного управления разведки Украины по наблюдению за объектами и лицами на территории города Бердянска. В дальнейшем, 30 сентября, заложил взрывное устройство под автомобиль, впоследствии чего должен был эвакуироваться через территорию России и Белоруссии на Украину и там должен был получить за это 10 тысяч долларов", - сказал задержанный в видео ФСБ.
https://ria.ru/20240416/fsb-1940313155.html
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Задержание жителя Бердянска, подорвавшего автомобиль бывшего судьи
Силовики задержали жителя Бердянска, подорвавшего автомобиль бывшего судьи, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт и незаконный оборот взрывчатки, сообщили в СК РФ.
Преступник действовал по заданию ГУР МО Украины, за преступление ему обещали $10 тыс.
2024-11-07T10:33
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РИА Новости
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украина, бердянск, россия, светлана петренко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Бердянск, Россия, Светлана Петренко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Житель Бердянска рассказал, сколько ему обещали за подрыв машины экс-судьи
ГУР Украины пообещало жителю Бердянска тысяч долларов за подрыв машины экс-судьи