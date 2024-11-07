https://ria.ru/20241107/berdyansk-1982370149.html

Житель Бердянска рассказал, сколько ему обещали за подрыв машины экс-судьи

Житель Бердянска рассказал, сколько ему обещали за подрыв машины экс-судьи - РИА Новости, 07.11.2024

Житель Бердянска рассказал, сколько ему обещали за подрыв машины экс-судьи

Обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего судьи в Запорожской области рассказал на видео ФСБ, что должен был "эвакуироваться" на Украину, чтобы уже там получить... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:33

2024-11-07T10:33

2024-11-07T10:33

специальная военная операция на украине

украина

бердянск

россия

светлана петренко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982361610_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_504fa9320a6162670b9dcad42debc9ba.jpg

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего судьи в Запорожской области рассказал на видео ФСБ, что должен был "эвакуироваться" на Украину, чтобы уже там получить обещанные 10 тысяч долларов. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что силовики задержали 35-летнего жителя Бердянска, установившего и подорвавшего автомобиль бывшего судьи, которого в салоне не оказалось. Обвиняемый, который действовал по заданию военной разведки Украины за вознаграждение в 10 тысяч долларов, арестован. "С августа 2023 года выполнял задания Главного управления разведки Украины по наблюдению за объектами и лицами на территории города Бердянска. В дальнейшем, 30 сентября, заложил взрывное устройство под автомобиль, впоследствии чего должен был эвакуироваться через территорию России и Белоруссии на Украину и там должен был получить за это 10 тысяч долларов", - сказал задержанный в видео ФСБ.

https://ria.ru/20240416/fsb-1940313155.html

украина

бердянск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Бердянска, подорвавшего автомобиль бывшего судьи Силовики задержали жителя Бердянска, подорвавшего автомобиль бывшего судьи, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт и незаконный оборот взрывчатки, сообщили в СК РФ. Преступник действовал по заданию ГУР МО Украины, за преступление ему обещали $10 тыс. 2024-11-07T10:33 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, бердянск, россия, светлана петренко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность