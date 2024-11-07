https://ria.ru/20241107/berdyansk-1982365885.html

Появилось видео допроса обвиняемого в подрыве машины экс-судьи в Бердянске

Появилось видео допроса обвиняемого в подрыве машины экс-судьи в Бердянске - РИА Новости, 07.11.2024

Появилось видео допроса обвиняемого в подрыве машины экс-судьи в Бердянске

Обвиняемый в подрыве автомобиля экс-судьи в Бердянске Запорожской области сообщил на допросе, что взрывчатку нашел лесопосадке, а связь с сотрудниками ГУР... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:12

2024-11-07T10:12

2024-11-07T10:13

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля экс-судьи в Бердянске Запорожской области сообщил на допросе, что взрывчатку нашел лесопосадке, а связь с сотрудниками ГУР минобороны Украины держал через приложение, видео допроса предоставил СК РФ."Взрывчатку подобрал в районе 25-26 сентября в Куйбышевском районе, в лесопосадке. Заложил 30 сентября вечером", - сказал фигурант.Он добавил, что общался с сотрудниками ГУР Украины через приложение.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что силовики задержали жителя Бердянска, подозреваемого в том, что установил и подорвал автомобиль бывшего судьи, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт и незаконный оборот взрывчатки.

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бердянск

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Задержание жителя Бердянска, подорвавшего автомобиль бывшего судьи Силовики задержали жителя Бердянска, подорвавшего автомобиль бывшего судьи, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт и незаконный оборот взрывчатки, сообщили в СК РФ. Преступник действовал по заданию ГУР МО Украины, за преступление ему обещали $10 тыс. 2024-11-07T10:12 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бердянск, россия, следственный комитет россии (ск рф), безопасность