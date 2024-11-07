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Появилось видео допроса обвиняемого в подрыве машины экс-судьи в Бердянске - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:12 07.11.2024 (обновлено: 10:13 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/berdyansk-1982365885.html
Появилось видео допроса обвиняемого в подрыве машины экс-судьи в Бердянске
Появилось видео допроса обвиняемого в подрыве машины экс-судьи в Бердянске - РИА Новости, 07.11.2024
Появилось видео допроса обвиняемого в подрыве машины экс-судьи в Бердянске
Обвиняемый в подрыве автомобиля экс-судьи в Бердянске Запорожской области сообщил на допросе, что взрывчатку нашел лесопосадке, а связь с сотрудниками ГУР... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:12
2024-11-07T10:13
специальная военная операция на украине
бердянск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля экс-судьи в Бердянске Запорожской области сообщил на допросе, что взрывчатку нашел лесопосадке, а связь с сотрудниками ГУР минобороны Украины держал через приложение, видео допроса предоставил СК РФ."Взрывчатку подобрал в районе 25-26 сентября в Куйбышевском районе, в лесопосадке. Заложил 30 сентября вечером", - сказал фигурант.Он добавил, что общался с сотрудниками ГУР Украины через приложение.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что силовики задержали жителя Бердянска, подозреваемого в том, что установил и подорвал автомобиль бывшего судьи, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт и незаконный оборот взрывчатки.
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бердянск
россия
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Задержание жителя Бердянска, подорвавшего автомобиль бывшего судьи
Силовики задержали жителя Бердянска, подорвавшего автомобиль бывшего судьи, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт и незаконный оборот взрывчатки, сообщили в СК РФ. Преступник действовал по заданию ГУР МО Украины, за преступление ему обещали $10 тыс.
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бердянск, россия, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Появилось видео допроса обвиняемого в подрыве машины экс-судьи в Бердянске

СК опубликовал видео допроса обвиняемого в подрыве машины экс-судьи в Бердянске

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля экс-судьи в Бердянске Запорожской области сообщил на допросе, что взрывчатку нашел лесопосадке, а связь с сотрудниками ГУР минобороны Украины держал через приложение, видео допроса предоставил СК РФ.
«
"Взрывчатку подобрал в районе 25-26 сентября в Куйбышевском районе, в лесопосадке. Заложил 30 сентября вечером", - сказал фигурант.
Он добавил, что общался с сотрудниками ГУР Украины через приложение.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что силовики задержали жителя Бердянска, подозреваемого в том, что установил и подорвал автомобиль бывшего судьи, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт и незаконный оборот взрывчатки.
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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