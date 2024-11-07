https://ria.ru/20241107/berdyansk-1982365885.html
Появилось видео допроса обвиняемого в подрыве машины экс-судьи в Бердянске
Появилось видео допроса обвиняемого в подрыве машины экс-судьи в Бердянске - РИА Новости, 07.11.2024
Появилось видео допроса обвиняемого в подрыве машины экс-судьи в Бердянске
Обвиняемый в подрыве автомобиля экс-судьи в Бердянске Запорожской области сообщил на допросе, что взрывчатку нашел лесопосадке, а связь с сотрудниками ГУР... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:12
2024-11-07T10:12
2024-11-07T10:13
специальная военная операция на украине
бердянск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982361610_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_504fa9320a6162670b9dcad42debc9ba.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля экс-судьи в Бердянске Запорожской области сообщил на допросе, что взрывчатку нашел лесопосадке, а связь с сотрудниками ГУР минобороны Украины держал через приложение, видео допроса предоставил СК РФ."Взрывчатку подобрал в районе 25-26 сентября в Куйбышевском районе, в лесопосадке. Заложил 30 сентября вечером", - сказал фигурант.Он добавил, что общался с сотрудниками ГУР Украины через приложение.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что силовики задержали жителя Бердянска, подозреваемого в том, что установил и подорвал автомобиль бывшего судьи, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт и незаконный оборот взрывчатки.
https://ria.ru/20241101/prigovor-1981297729.html
бердянск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982361610_23:0:1463:1080_1920x0_80_0_0_e9b91bc9ab422a0eba89eab01ae3e6e4.jpg
Задержание жителя Бердянска, подорвавшего автомобиль бывшего судьи
Силовики задержали жителя Бердянска, подорвавшего автомобиль бывшего судьи, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт и незаконный оборот взрывчатки, сообщили в СК РФ.
Преступник действовал по заданию ГУР МО Украины, за преступление ему обещали $10 тыс.
2024-11-07T10:12
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, россия, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Появилось видео допроса обвиняемого в подрыве машины экс-судьи в Бердянске
СК опубликовал видео допроса обвиняемого в подрыве машины экс-судьи в Бердянске