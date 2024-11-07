https://ria.ru/20241107/berdjansk-1982359726.html
Задержанному за подрыв авто экс-судьи в Бердянске предъявили обвинение
Задержанному за подрыв авто экс-судьи в Бердянске предъявили обвинение - РИА Новости, 07.11.2024
Задержанному за подрыв авто экс-судьи в Бердянске предъявили обвинение
Силовики задержали жителя Бердянска, установившего и подорвавшего автомобиль бывшего судьи, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт и... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:51
2024-11-07T09:51
2024-11-07T09:56
бердянск
россия
запорожская область
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982361610_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_504fa9320a6162670b9dcad42debc9ba.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Силовики задержали жителя Бердянска, установившего и подорвавшего автомобиль бывшего судьи, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт и незаконный оборот взрывчатки, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "При оперативном сопровождении сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД России по Запорожской области установлена причастность 35-летнего местного жителя. Мужчина задержан, и ему предъявлено обвинение в… "покушении на террористический акт (путем взрыва с целью убийства", "незаконном обороте взрывных устройств", - сказала она. По данным следствия, 30 сентября обвиняемый возле жилого дома по улице Красных Партизан в Бердянске для убийства своего знакомого, который ожидал назначения на должность судьи, разместил под его автомобиль самодельное взрывное устройство. Затем, 2 октября оно сдетонировало, когда автомобиль стоял возле дома потерпевшего, однако в тот момент потерпевший не находился в салоне авто. Обвиняемый уже арестован, заключила Петренко.
https://ria.ru/20241106/fsb-1982126239.html
бердянск
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982361610_23:0:1463:1080_1920x0_80_0_0_e9b91bc9ab422a0eba89eab01ae3e6e4.jpg
Задержание жителя Бердянска, подорвавшего автомобиль бывшего судьи
Силовики задержали жителя Бердянска, подорвавшего автомобиль бывшего судьи, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт и незаконный оборот взрывчатки, сообщили в СК РФ.
Преступник действовал по заданию ГУР МО Украины, за преступление ему обещали $10 тыс.
2024-11-07T09:51
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, россия, запорожская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Бердянск, Россия, Запорожская область, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Задержанному за подрыв авто экс-судьи в Бердянске предъявили обвинение
СК: задержанному за подрыв авто экс-судьи в Бердянске предъявили обвинение