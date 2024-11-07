https://ria.ru/20241107/berdjansk-1982359726.html

Задержанному за подрыв авто экс-судьи в Бердянске предъявили обвинение

Задержанному за подрыв авто экс-судьи в Бердянске предъявили обвинение - РИА Новости, 07.11.2024

Задержанному за подрыв авто экс-судьи в Бердянске предъявили обвинение

Силовики задержали жителя Бердянска, установившего и подорвавшего автомобиль бывшего судьи, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт и... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:51

2024-11-07T09:51

2024-11-07T09:56

бердянск

россия

запорожская область

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982361610_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_504fa9320a6162670b9dcad42debc9ba.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Силовики задержали жителя Бердянска, установившего и подорвавшего автомобиль бывшего судьи, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт и незаконный оборот взрывчатки, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "При оперативном сопровождении сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД России по Запорожской области установлена причастность 35-летнего местного жителя. Мужчина задержан, и ему предъявлено обвинение в… "покушении на террористический акт (путем взрыва с целью убийства", "незаконном обороте взрывных устройств", - сказала она. По данным следствия, 30 сентября обвиняемый возле жилого дома по улице Красных Партизан в Бердянске для убийства своего знакомого, который ожидал назначения на должность судьи, разместил под его автомобиль самодельное взрывное устройство. Затем, 2 октября оно сдетонировало, когда автомобиль стоял возле дома потерпевшего, однако в тот момент потерпевший не находился в салоне авто. Обвиняемый уже арестован, заключила Петренко.

https://ria.ru/20241106/fsb-1982126239.html

бердянск

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Бердянска, подорвавшего автомобиль бывшего судьи Силовики задержали жителя Бердянска, подорвавшего автомобиль бывшего судьи, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт и незаконный оборот взрывчатки, сообщили в СК РФ. Преступник действовал по заданию ГУР МО Украины, за преступление ему обещали $10 тыс. 2024-11-07T09:51 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бердянск, россия, запорожская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность