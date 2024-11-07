В Белоруссии прокомментировали попытки Запада переписать историю
Вольфович: Запад в переписывании истории задействовал СЕ, Европарламент и ОБСЕ
Флаг Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Запад в переписывании истории задействовал не только свои спецслужбы, но и европейские структуры, в том числе Совет Европы, Европарламент и Парламентскую ассамблею ОБСЕ, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
"Сегодня продвижением выгодных нарративов истории занимаются не столь историки и специализированные научные учреждения, сколь политики, спецслужбы и целые международные структуры. В их числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и Парламентская ассамблея ОБСЕ. За последние десятилетия этими структурами принят целый ряд резолюций с политическими оценками наследия XX века, главным образом - причин и итогов Второй мировой войны. Их трактовки истории нам, к сожалению, известны", - приводит слова Вольфовича госагентство Белта на встрече секретарей совбезов стран СНГ.
По его словам, "роль указанных европейских структур в реализации политики стирания памяти свидетельствует не о чем ином, как об их целенаправленном, активном вовлечении в глобальное противостояние за контуры будущего миропорядка". "В условиях негативной динамики международных отношений, обострения геополитической напряженности следует прогнозировать, что подходы коллективного Запада в пересмотру отдельных станиц истории XX века будут оставаться в числе факторов гибридных угроз безопасности стран СНГ", - сказал госсекретарь совбеза.
Он также сообщил, что политизация истории, ее фальсификация стали одним из инструментов деструктивного влияния на общественное мнение, дестабилизации внутриполитических процессов как в отдельных странах, так и в целых регионах. "Наглядный пример тому - Украина: на наших глазах размывание исторической и национальной самобытности, героизация различных проявлений фашизма и неонацизма привели к деформации сознания населения, а манипуляции историческими фактами способствовали девальвации моральных ценностей в обществе, разжиганию межнациональной и религиозной вражды", - отметил Вольфович.
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