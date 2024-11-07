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Путин: Россия хочет, чтобы в Центральной Азии была стабильная обстановка
Путин: Россия хочет, чтобы в Центральной Азии была стабильная обстановка - РИА Новости, 07.11.2024
Путин: Россия хочет, чтобы в Центральной Азии была стабильная обстановка
Россия хочет, чтобы в странах Центральной Азии была стабильная обстановка и развитие, это не мешает развитию связей РФ с этим регионом, заявил президент... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:45
2024-11-07T22:45
2024-11-07T22:45
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владимир путин
в мире
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия хочет, чтобы в странах Центральной Азии была стабильная обстановка и развитие, это не мешает развитию связей РФ с этим регионом, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства отметил, что в Центральной Азии страны с очень молодой государственностью и экономикой, которая требует серьезного развития. Там нарастают демографические процессы. "Мы хотим, чтобы там была стабильная обстановка и стабильное развитие. Это и в наших интересах. Поэтому там соперничества, так никакого нет, там сотрудничество есть. И это не мешает развитию наших традиционных связей с этим регионом мира, и страны Центральной Азии, которые столетиями входили в состав Российской империи, Советского Союза, не только помнят, они дорожат нашими особыми контактами, особыми связями. Это идет только всем на пользу", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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россия, центральная азия, великий новгород, владимир путин, в мире, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Россия, Центральная Азия, Великий Новгород, Владимир Путин, В мире, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин: Россия хочет, чтобы в Центральной Азии была стабильная обстановка
Путин: РФ хочет, чтобы в странах Центральной Азии была стабильная обстановка
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия хочет, чтобы в странах Центральной Азии была стабильная обстановка и развитие, это не мешает развитию связей РФ с этим регионом, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Глава государства отметил, что в Центральной Азии страны с очень молодой государственностью и экономикой, которая требует серьезного развития. Там нарастают демографические процессы.
"Мы хотим, чтобы там была стабильная обстановка и стабильное развитие. Это и в наших интересах. Поэтому там соперничества, так никакого нет, там сотрудничество есть. И это не мешает развитию наших традиционных связей с этим регионом мира, и страны Центральной Азии, которые столетиями входили в состав Российской империи, Советского Союза, не только помнят, они дорожат нашими особыми контактами, особыми связями. Это идет только всем на пользу", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.