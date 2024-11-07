Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье совершили более 663 тысяч поездок на автобусах до дач - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:23 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/avtobusy-1982452688.html
В Подмосковье совершили более 663 тысяч поездок на автобусах до дач
В Подмосковье совершили более 663 тысяч поездок на автобусах до дач - РИА Новости, 07.11.2024
В Подмосковье совершили более 663 тысяч поездок на автобусах до дач
Пассажиры Подмосковья совершили свыше 663 тысяч поездок до дач и СНТ в период с апреля по ноябрь этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:23
2024-11-07T16:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
шатура
москва
алексей гержик
мострансавто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821147324_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_afd3b8cd2be876c74b28e7aa7b4f8189.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пассажиры Подмосковья совершили свыше 663 тысяч поездок до дач и СНТ в период с апреля по ноябрь этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта дорожной инфраструктуры Московской области. Отмечается, что перевозчики завершили обслуживание 40 сезонных маршрутов. "Дополнительные маршруты до дач работают в Московской области уже семь лет и ежегодно пользуются большой популярностью у пассажиров. Маршрутная сеть сезонных автобусов обеспечивает прямое сообщение от подмосковных автовокзалов и железнодорожных станций к более чем 680 дачным и садовым товариществам", - сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья - министр транспорта Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Самым популярным способом регистрации проезда на всех маршрутах стали социальные карты жителя Московской области и москвича — было зафиксировано более 452 тысяч операций. По банковским картам зафиксировано 139 тысяч трансакций, а транспортными картами "Стрелка" всех видов и "Тройка" пассажиры воспользовались свыше 47 тысяч раз. Уже несколько лет самым популярным маршрутом у пассажиров-дачников остается маршрут "Мострансавто" № 10 "Автостанция – Юбилейное" из Шатуры, которым воспользовались более 86 тысяч раз. Дополнительные маршруты вводятся ежегодно в преддверии летнего сезона для обеспечения комфортного передвижения жителей Московской области и Москвы до садовых и дачных товариществ.
https://ria.ru/20241107/produkty-1982442116.html
https://ria.ru/20241107/kashira-1982440178.html
московская область (подмосковье)
шатура
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821147324_0:36:910:718_1920x0_80_0_0_f77aa3317c603d6ee6758ad6cc1b19e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), шатура, москва, алексей гержик, мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Шатура, Москва, Алексей Гержик, Мострансавто

В Подмосковье совершили более 663 тысяч поездок на автобусах до дач

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиАвтобусы
Автобусы - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Автобусы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пассажиры Подмосковья совершили свыше 663 тысяч поездок до дач и СНТ в период с апреля по ноябрь этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта дорожной инфраструктуры Московской области.
Отмечается, что перевозчики завершили обслуживание 40 сезонных маршрутов.
Холодильник с продуктами питания - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Более 70 тысяч заявок на питание для беременных оформили в МО с начала года
Вчера, 15:27
"Дополнительные маршруты до дач работают в Московской области уже семь лет и ежегодно пользуются большой популярностью у пассажиров. Маршрутная сеть сезонных автобусов обеспечивает прямое сообщение от подмосковных автовокзалов и железнодорожных станций к более чем 680 дачным и садовым товариществам", - сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья - министр транспорта Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Самым популярным способом регистрации проезда на всех маршрутах стали социальные карты жителя Московской области и москвича — было зафиксировано более 452 тысяч операций. По банковским картам зафиксировано 139 тысяч трансакций, а транспортными картами "Стрелка" всех видов и "Тройка" пассажиры воспользовались свыше 47 тысяч раз.
Уже несколько лет самым популярным маршрутом у пассажиров-дачников остается маршрут "Мострансавто" № 10 "Автостанция – Юбилейное" из Шатуры, которым воспользовались более 86 тысяч раз.
Дополнительные маршруты вводятся ежегодно в преддверии летнего сезона для обеспечения комфортного передвижения жителей Московской области и Москвы до садовых и дачных товариществ.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Заполняемость ОЭЗ "Кашира" в Подмосковье достигла 40% за пять лет
Вчера, 15:19
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ШатураМоскваАлексей ГержикМострансавто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала