https://ria.ru/20241107/avtobusy-1982452688.html

В Подмосковье совершили более 663 тысяч поездок на автобусах до дач

В Подмосковье совершили более 663 тысяч поездок на автобусах до дач - РИА Новости, 07.11.2024

В Подмосковье совершили более 663 тысяч поездок на автобусах до дач

Пассажиры Подмосковья совершили свыше 663 тысяч поездок до дач и СНТ в период с апреля по ноябрь этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:23

2024-11-07T16:23

2024-11-07T16:23

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пассажиры Подмосковья совершили свыше 663 тысяч поездок до дач и СНТ в период с апреля по ноябрь этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта дорожной инфраструктуры Московской области. Отмечается, что перевозчики завершили обслуживание 40 сезонных маршрутов. "Дополнительные маршруты до дач работают в Московской области уже семь лет и ежегодно пользуются большой популярностью у пассажиров. Маршрутная сеть сезонных автобусов обеспечивает прямое сообщение от подмосковных автовокзалов и железнодорожных станций к более чем 680 дачным и садовым товариществам", - сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья - министр транспорта Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Самым популярным способом регистрации проезда на всех маршрутах стали социальные карты жителя Московской области и москвича — было зафиксировано более 452 тысяч операций. По банковским картам зафиксировано 139 тысяч трансакций, а транспортными картами "Стрелка" всех видов и "Тройка" пассажиры воспользовались свыше 47 тысяч раз. Уже несколько лет самым популярным маршрутом у пассажиров-дачников остается маршрут "Мострансавто" № 10 "Автостанция – Юбилейное" из Шатуры, которым воспользовались более 86 тысяч раз. Дополнительные маршруты вводятся ежегодно в преддверии летнего сезона для обеспечения комфортного передвижения жителей Московской области и Москвы до садовых и дачных товариществ.

https://ria.ru/20241107/produkty-1982442116.html

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московская область (подмосковье), шатура, москва, алексей гержик, мострансавто