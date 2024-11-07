В Подмосковье совершили более 663 тысяч поездок на автобусах до дач
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиАвтобусы
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Автобусы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пассажиры Подмосковья совершили свыше 663 тысяч поездок до дач и СНТ в период с апреля по ноябрь этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта дорожной инфраструктуры Московской области.
Отмечается, что перевозчики завершили обслуживание 40 сезонных маршрутов.
"Дополнительные маршруты до дач работают в Московской области уже семь лет и ежегодно пользуются большой популярностью у пассажиров. Маршрутная сеть сезонных автобусов обеспечивает прямое сообщение от подмосковных автовокзалов и железнодорожных станций к более чем 680 дачным и садовым товариществам", - сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья - министр транспорта Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Самым популярным способом регистрации проезда на всех маршрутах стали социальные карты жителя Московской области и москвича — было зафиксировано более 452 тысяч операций. По банковским картам зафиксировано 139 тысяч трансакций, а транспортными картами "Стрелка" всех видов и "Тройка" пассажиры воспользовались свыше 47 тысяч раз.
Уже несколько лет самым популярным маршрутом у пассажиров-дачников остается маршрут "Мострансавто" № 10 "Автостанция – Юбилейное" из Шатуры, которым воспользовались более 86 тысяч раз.
Дополнительные маршруты вводятся ежегодно в преддверии летнего сезона для обеспечения комфортного передвижения жителей Московской области и Москвы до садовых и дачных товариществ.