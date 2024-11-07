https://ria.ru/20241107/avtobusy-1982446177.html

Якутия в 2024 г получила свыше 60 млн руб на закупку школьных автобусов

Якутия в 2024 г получила свыше 60 млн руб на закупку школьных автобусов - РИА Новости, 07.11.2024

Якутия в 2024 г получила свыше 60 млн руб на закупку школьных автобусов

Свыше 60 миллионов рублей из федерального бюджета получила Якутия в 2024 году на закупку школьных автобусов, глава региона в четверг вручил ключи от нового... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:52

2024-11-07T15:52

2024-11-07T15:52

республика саха (якутия)

якутск

дзержинский

амгинский улус

айсен николаев

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982440964_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_9559aa76ec06466252ac6371d6888bd8.jpg

ЯКУТСК, 7 ноя - РИА Новости. Свыше 60 миллионов рублей из федерального бюджета получила Якутия в 2024 году на закупку школьных автобусов, глава региона в четверг вручил ключи от нового транспорта еще 20 образовательным учреждениям, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Решением правительства Российской Федерации нашей республике в 2024 году выделено 20 единиц комфортабельных школьных автобусов в северном исполнении. Сегодня, 7 ноября, глава Якутии Айсен Николаев вручил ключи от новых автобусов представителям образовательных учреждений", - рассказали в пресс-службе. По информации регионального правительства, за четыре года республика получила 213 автобусов. С 2016 года в Якутию прибыло 507 единиц транспорта. "В последние годы у нас стало доброй традицией вручать ключи от школьных автобусов директорам школ, ссузов. Я рад, что программа, которая началась благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, активно реализуется не только в крупных городах, но и в малых школах. Сегодня география районов широкая, от города Якутска до Верхоянского, Верхнеколымского районов. С появлением автобусов школьники и студенты смогут передвигаться более активнее, участвовать в различных совместных мероприятиях с другими образовательными учреждениями. Уверен, что программа будет и дальше успешно работать, транспорт будет эксплуатироваться, с одной стороны, бережно, с другой - максимально эффективно для того, чтобы наши дети могли получать качественное дополнительное образование", - отметил глава республики. На закупку школьного транспорта в 2024 году из федерального бюджета выделено более 61,2 миллиона рублей. Транспортные средства распределены по 17 школам и двум ссузам в 16 районах и двух городских округах, один автобус передан Центру отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор". По словам директора Якутского технологического техникума сервиса им. Ю.А. Готовцева Ольги Кокош, около ста из более чем тысячи студентов - сироты и с ограниченными возможностями здоровья. "Наше учреждение расположено на трех территориях, общежитие находится на улице Дзержинского, а основной учебный корпус - на улице Чернышевского. Поэтому новый микроавтобус решит многие проблемы, особенно в зимнее время. Кроме того, это средство передвижения для проведения основных мероприятий, профориентации. Так, улучшится работа со школами республики", – сказала она. Директор Бетюнской средней школы имени Н.Е. Иванова Акулина Иванова выразила благодарность от имени школ, получивших специализированные автобусы: "Наш коллектив вдвойне рад, в 2019 году ввели новую школу на 220 мест и сейчас реализуем проект по почитаемым местам Амгинского улуса, дети будут выезжать на экскурсии. Все это будет способствовать воспитанию патриотов малой родины".

https://ria.ru/20241106/jakutjane-1982243858.html

https://ria.ru/20241029/jakutija-1980668948.html

якутск

дзержинский

амгинский улус

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

якутск, дзержинский, амгинский улус, айсен николаев, республика саха (якутия)