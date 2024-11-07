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Якутия в 2024 г получила свыше 60 млн руб на закупку школьных автобусов - РИА Новости, 07.11.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
15:52 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/avtobusy-1982446177.html
Якутия в 2024 г получила свыше 60 млн руб на закупку школьных автобусов
Якутия в 2024 г получила свыше 60 млн руб на закупку школьных автобусов - РИА Новости, 07.11.2024
Якутия в 2024 г получила свыше 60 млн руб на закупку школьных автобусов
Свыше 60 миллионов рублей из федерального бюджета получила Якутия в 2024 году на закупку школьных автобусов, глава региона в четверг вручил ключи от нового... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:52
2024-11-07T15:52
республика саха (якутия)
якутск
дзержинский
амгинский улус
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 7 ноя - РИА Новости. Свыше 60 миллионов рублей из федерального бюджета получила Якутия в 2024 году на закупку школьных автобусов, глава региона в четверг вручил ключи от нового транспорта еще 20 образовательным учреждениям, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Решением правительства Российской Федерации нашей республике в 2024 году выделено 20 единиц комфортабельных школьных автобусов в северном исполнении. Сегодня, 7 ноября, глава Якутии Айсен Николаев вручил ключи от новых автобусов представителям образовательных учреждений", - рассказали в пресс-службе. По информации регионального правительства, за четыре года республика получила 213 автобусов. С 2016 года в Якутию прибыло 507 единиц транспорта. "В последние годы у нас стало доброй традицией вручать ключи от школьных автобусов директорам школ, ссузов. Я рад, что программа, которая началась благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, активно реализуется не только в крупных городах, но и в малых школах. Сегодня география районов широкая, от города Якутска до Верхоянского, Верхнеколымского районов. С появлением автобусов школьники и студенты смогут передвигаться более активнее, участвовать в различных совместных мероприятиях с другими образовательными учреждениями. Уверен, что программа будет и дальше успешно работать, транспорт будет эксплуатироваться, с одной стороны, бережно, с другой - максимально эффективно для того, чтобы наши дети могли получать качественное дополнительное образование", - отметил глава республики. На закупку школьного транспорта в 2024 году из федерального бюджета выделено более 61,2 миллиона рублей. Транспортные средства распределены по 17 школам и двум ссузам в 16 районах и двух городских округах, один автобус передан Центру отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор". По словам директора Якутского технологического техникума сервиса им. Ю.А. Готовцева Ольги Кокош, около ста из более чем тысячи студентов - сироты и с ограниченными возможностями здоровья. "Наше учреждение расположено на трех территориях, общежитие находится на улице Дзержинского, а основной учебный корпус - на улице Чернышевского. Поэтому новый микроавтобус решит многие проблемы, особенно в зимнее время. Кроме того, это средство передвижения для проведения основных мероприятий, профориентации. Так, улучшится работа со школами республики", – сказала она. Директор Бетюнской средней школы имени Н.Е. Иванова Акулина Иванова выразила благодарность от имени школ, получивших специализированные автобусы: "Наш коллектив вдвойне рад, в 2019 году ввели новую школу на 220 мест и сейчас реализуем проект по почитаемым местам Амгинского улуса, дети будут выезжать на экскурсии. Все это будет способствовать воспитанию патриотов малой родины".
https://ria.ru/20241106/jakutjane-1982243858.html
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якутск, дзержинский, амгинский улус, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Дзержинский, Амгинский улус, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)

Якутия в 2024 г получила свыше 60 млн руб на закупку школьных автобусов

© Фото: пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев передает школьные автобусы представителям образовательных учреждений
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев передает школьные автобусы представителям образовательных учреждений - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото: пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев передает школьные автобусы представителям образовательных учреждений
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ЯКУТСК, 7 ноя - РИА Новости. Свыше 60 миллионов рублей из федерального бюджета получила Якутия в 2024 году на закупку школьных автобусов, глава региона в четверг вручил ключи от нового транспорта еще 20 образовательным учреждениям, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Решением правительства Российской Федерации нашей республике в 2024 году выделено 20 единиц комфортабельных школьных автобусов в северном исполнении. Сегодня, 7 ноября, глава Якутии Айсен Николаев вручил ключи от новых автобусов представителям образовательных учреждений", - рассказали в пресс-службе.
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По информации регионального правительства, за четыре года республика получила 213 автобусов. С 2016 года в Якутию прибыло 507 единиц транспорта.
"В последние годы у нас стало доброй традицией вручать ключи от школьных автобусов директорам школ, ссузов. Я рад, что программа, которая началась благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, активно реализуется не только в крупных городах, но и в малых школах. Сегодня география районов широкая, от города Якутска до Верхоянского, Верхнеколымского районов. С появлением автобусов школьники и студенты смогут передвигаться более активнее, участвовать в различных совместных мероприятиях с другими образовательными учреждениями. Уверен, что программа будет и дальше успешно работать, транспорт будет эксплуатироваться, с одной стороны, бережно, с другой - максимально эффективно для того, чтобы наши дети могли получать качественное дополнительное образование", - отметил глава республики.
На закупку школьного транспорта в 2024 году из федерального бюджета выделено более 61,2 миллиона рублей. Транспортные средства распределены по 17 школам и двум ссузам в 16 районах и двух городских округах, один автобус передан Центру отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор".
По словам директора Якутского технологического техникума сервиса им. Ю.А. Готовцева Ольги Кокош, около ста из более чем тысячи студентов - сироты и с ограниченными возможностями здоровья. "Наше учреждение расположено на трех территориях, общежитие находится на улице Дзержинского, а основной учебный корпус - на улице Чернышевского. Поэтому новый микроавтобус решит многие проблемы, особенно в зимнее время. Кроме того, это средство передвижения для проведения основных мероприятий, профориентации. Так, улучшится работа со школами республики", – сказала она.
Директор Бетюнской средней школы имени Н.Е. Иванова Акулина Иванова выразила благодарность от имени школ, получивших специализированные автобусы: "Наш коллектив вдвойне рад, в 2019 году ввели новую школу на 220 мест и сейчас реализуем проект по почитаемым местам Амгинского улуса, дети будут выезжать на экскурсии. Все это будет способствовать воспитанию патриотов малой родины".
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Республика Саха (Якутия)ЯкутскДзержинскийАмгинский улусАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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