https://ria.ru/20241107/aviasalon-1982391104.html

"Алмаз-Антей" покажет зенитные ракетные системы на авиасалоне в Китае

"Алмаз-Антей" покажет зенитные ракетные системы на авиасалоне в Китае - РИА Новости, 07.11.2024

"Алмаз-Антей" покажет зенитные ракетные системы на авиасалоне в Китае

Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" покажет на выставке Airshow China зенитные ракетные системы С-400 и "Витязь", а также ЗРК "Викинг", сообщили... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:01

2024-11-07T12:01

2024-11-07T12:01

безопасность

китай

концерн пво "алмаз-антей"

с-400 «триумф»

зенитно-ракетная система с-350 "витязь"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/42/1556074294_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_51a03dfe857b69ca81518beed9519c00.jpg

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" покажет на выставке Airshow China зенитные ракетные системы С-400 и "Витязь", а также ЗРК "Викинг", сообщили в пресс-службе концерна. Международный авиасалон Airshow China 2024 пройдет с 12 по 17 ноября в Чжухае (Китай). "В ходе выставки будут представлены модели зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" большой дальности, ЗРС С-350Е "Витязь" и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Викинг" средней дальности, таких средств ПВО малой дальности как ЗРК семейства "Тор" и зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1", - говорится в сообщении. Также будут показаны боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО(Э)", модели радиолокационных станций (РЛС) "Каста-ВМЕ", "Подлет-К1КЕ", "Гамма С1ТЕ" и ремонтно-диагностического комплекта "Редиком". Кроме того, представители концерна проведут встречи и переговоры с партнерами и потенциальными заказчиками, где обсудят вопросы сервисного обслуживания и утилизации ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО, поставок запасных частей и комплектующих, обучения эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и применения выпускаемой продукции, а также примут участие в научно-деловой программе.

https://ria.ru/20241107/rakety-1982377446.html

https://ria.ru/20241105/j-35a-1981864024.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, китай, концерн пво "алмаз-антей", с-400 «триумф», зенитно-ракетная система с-350 "витязь"