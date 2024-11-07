https://ria.ru/20241107/asean-1982479612.html

В АСЕАН предложили Путину и Трампу встретиться

В АСЕАН предложили Путину и Трампу встретиться - РИА Новости, 07.11.2024

В АСЕАН предложили Путину и Трампу встретиться

В Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) появилась идея предложить президенту России Владимиру Путину и победившему на президентских выборах в США... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:13

2024-11-07T18:13

2024-11-07T18:13

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БАНГКОК, 7 ноя – РИА Новости. В Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) появилась идея предложить президенту России Владимиру Путину и победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу встретиться на полях саммитов АСЕАН и диалоговых партнеров блока осенью 2025 года, сообщил РИА Новости известный таиландский политолог и политический обозреватель, специалист по международным отношениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Кави Чонгкиттавон. "Малайзия, председательствующая в АСЕАН в 2025 году, уже пригласила президента РФ Владимира Путина принять участие в саммитах блока и его диалоговых партнеров, которые состоятся осенью следующего года. Трамп, как новый президент США, тоже будет приглашен. Естественным образом в АСЕАН возникает мысль: почему бы не предложить президентам России и США встретиться на полях этих саммитов", - сказал он. "Это пока не звучало, как предложение, это пока только идея, может быть даже мечта, но она ясно показывает стремление стран АСЕАН способствовать достижению диалога и баланса в отношениях великих держав в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил эксперт. По словам Чонгкиттавона, среди лидеров стран АСЕАН бытует опасение, что, став президентом США, Трамп, как и во время своего первого срока, будет уделять больше внимания Восточной, чем Юго-Восточной Азии. "Однако обстановка во всем Азиатском регионе сейчас несколько иная, чем в период первого срока полномочий президента Трампа, и потому есть объективная необходимость для диалога в рамках АСЕАНоцентричных диалоговых площадок по всем вопросам региона с участием США, Китая, России, Индии и других государств-диалоговых партнеров АСЕАН", - сказал Чонгкиттавон. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20240716/rossija-1959975655.html

https://ria.ru/20240813/ekspert-1965866783.html

https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html

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в мире, сша, россия, юго-восточная азия, дональд трамп, владимир путин, камала харрис, nbc