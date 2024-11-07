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Бойцы "Запада" рассказали об артдуэлях в Донбассе - РИА Новости, 07.11.2024
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10:06 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/artilleristy-1982365002.html
Бойцы "Запада" рассказали об артдуэлях в Донбассе
Бойцы "Запада" рассказали об артдуэлях в Донбассе - РИА Новости, 07.11.2024
Бойцы "Запада" рассказали об артдуэлях в Донбассе
Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ежедневно участвуют в артдуэлях на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:06
2024-11-07T10:06
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ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ежедневно участвуют в артдуэлях на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир реактивной батареи с позывным "Большой". Ранее начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма сообщил РИА Новости, что мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, захватив 43 опорных пункта противника. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ в районе ряда населенных пунктов в том числе Торское и Терны на краснолиманском участке фронта. "Противник есть противник, он тоже учится на своих же ошибках бывает, что с утра работаем, после отработки небольшое затишье, и КББ (контрбатарейная борьба – ред.) начинает работать в обратную сторону, то есть, уже начинаются прилеты по нам, также пережидаем, также в это время наши разведчики фиксируют цели, выходы все, откуда были произведены, после чего мы уже начинаем свою контрбатарейную борьбу. Возвращаем уже, скажем так, "подарки", - рассказал собеседник агентства. Командир боевой машины с позывным "Капрал" уточнил, что артдуэли на данном участке проходят ежедневно. "Мы работаем отлично, пока цели дают, все хорошо... Вчера была хорошая артдуэль, пушечники стреляли, сюда летит, обратно – весело, шумно", - рассказал "Капрал". Заряжающий с позывным "Молодой" уточнил РИА Новости, что российская артиллерия работает активнее, чем орудия ВСУ на данном участке фронта. "Мы намного активнее работаем, прям и ствольники, и пушечники, и мы, "Грады" - реактивка, работаем намного активнее (чем противник – ред.)", - рассказал "Молодой".
https://ria.ru/20241101/svo-1981272633.html
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Артиллеристы группировки "Запад" об артдуэлях с противником и уничтоженных целях
Расчет «Града» 25-ой общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожил крупный опорный пункт ВСУ на краснолиманском участке в Донбассе. Об артдуэлях с противником и уничтоженных целях артиллеристы рассказали РИА Новости.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Безопасность
Бойцы "Запада" рассказали об артдуэлях в Донбассе

Командир батареи: бойцы "Запада" ежедневно участвуют в артдуэлях в Донбассе

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ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ежедневно участвуют в артдуэлях на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир реактивной батареи с позывным "Большой".
Ранее начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма сообщил РИА Новости, что мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, захватив 43 опорных пункта противника. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ в районе ряда населенных пунктов в том числе Торское и Терны на краснолиманском участке фронта.
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"Противник есть противник, он тоже учится на своих же ошибках бывает, что с утра работаем, после отработки небольшое затишье, и КББ (контрбатарейная борьба – ред.) начинает работать в обратную сторону, то есть, уже начинаются прилеты по нам, также пережидаем, также в это время наши разведчики фиксируют цели, выходы все, откуда были произведены, после чего мы уже начинаем свою контрбатарейную борьбу. Возвращаем уже, скажем так, "подарки", - рассказал собеседник агентства.
Командир боевой машины с позывным "Капрал" уточнил, что артдуэли на данном участке проходят ежедневно.
«
"Мы работаем отлично, пока цели дают, все хорошо... Вчера была хорошая артдуэль, пушечники стреляли, сюда летит, обратно – весело, шумно", - рассказал "Капрал".
Заряжающий с позывным "Молодой" уточнил РИА Новости, что российская артиллерия работает активнее, чем орудия ВСУ на данном участке фронта.
"Мы намного активнее работаем, прям и ствольники, и пушечники, и мы, "Грады" - реактивка, работаем намного активнее (чем противник – ред.)", - рассказал "Молодой".
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