https://ria.ru/20241107/artilleristy-1982365002.html

Бойцы "Запада" рассказали об артдуэлях в Донбассе

Бойцы "Запада" рассказали об артдуэлях в Донбассе - РИА Новости, 07.11.2024

Бойцы "Запада" рассказали об артдуэлях в Донбассе

Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ежедневно участвуют в артдуэлях на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:06

2024-11-07T10:06

2024-11-07T10:06

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ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ежедневно участвуют в артдуэлях на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир реактивной батареи с позывным "Большой". Ранее начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма сообщил РИА Новости, что мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, захватив 43 опорных пункта противника. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ в районе ряда населенных пунктов в том числе Торское и Терны на краснолиманском участке фронта. "Противник есть противник, он тоже учится на своих же ошибках бывает, что с утра работаем, после отработки небольшое затишье, и КББ (контрбатарейная борьба – ред.) начинает работать в обратную сторону, то есть, уже начинаются прилеты по нам, также пережидаем, также в это время наши разведчики фиксируют цели, выходы все, откуда были произведены, после чего мы уже начинаем свою контрбатарейную борьбу. Возвращаем уже, скажем так, "подарки", - рассказал собеседник агентства. Командир боевой машины с позывным "Капрал" уточнил, что артдуэли на данном участке проходят ежедневно. "Мы работаем отлично, пока цели дают, все хорошо... Вчера была хорошая артдуэль, пушечники стреляли, сюда летит, обратно – весело, шумно", - рассказал "Капрал". Заряжающий с позывным "Молодой" уточнил РИА Новости, что российская артиллерия работает активнее, чем орудия ВСУ на данном участке фронта. "Мы намного активнее работаем, прям и ствольники, и пушечники, и мы, "Грады" - реактивка, работаем намного активнее (чем противник – ред.)", - рассказал "Молодой".

https://ria.ru/20241101/svo-1981272633.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Артиллеристы группировки "Запад" об артдуэлях с противником и уничтоженных целях Расчет «Града» 25-ой общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожил крупный опорный пункт ВСУ на краснолиманском участке в Донбассе. Об артдуэлях с противником и уничтоженных целях артиллеристы рассказали РИА Новости. 2024-11-07T10:06 true PT4M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс, безопасность